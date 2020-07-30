早报：TikTok估值500亿美元 支付宝招聘搜索人才

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

有关TikTok出售传闻甚嚣尘上，现在一些投资者也给它进行了估值。



还是要卖？传部分投资者对TikTok估值500亿美元





据外媒报道，据知情人士透露，字节跳动公司的部分投资者已经对短视频应用TikTok（抖音海外版）发出收购多数股权要约，对其估值约为500亿美元，明显高于Snap等公司市值。

抖音的日子也不好过，尤其是用户出现了恶意玩梗的事情。

因为恶意玩梗 抖音下架17w+的评论





近日抖音短视频平台上出现了不少 “恶臭梗”评论，如 “两吨水警告”、“化粪池”等，这些评论编自近期的 “杭州女子失踪”新闻。对此抖音安全中心发布公告，称2020年7月25日至7月27日，对于抖音上出现的大量用户恶意玩梗、宣扬犯罪等内容，抖音平台累计下架17w+相关违规评论、清理3w+违规视频和350+违规话题，并对借题恶搞类视频和购物的帐号一律禁言30天。

苹果，又被人吐槽了。



Epic创始人再吐槽苹果 垄断阻碍技术进步





近日，Epic创始人Tim Sweeney发布推文再次表达了对苹果垄断行为的不满，称其妨碍了公平竞争和自由选择，阻碍了技术进步。他表示：“这样抱怨苹果让我很痛苦。苹果是有史以来最伟大的公司之一，也许没有之一。但他们在自己制造的设备上妨碍公平竞争和自由选择的行为是根本性的错误，这阻碍了整个技术领域的进步与发展。”

支付宝也要做搜索？其实不是。



传支付宝招聘搜索人才 回应称只做服务搜索





近日支付宝方面向《科创板日报》记者独家回应称，“我们的确在招人，春节左右就开始了，今年还会再招200人。但支付宝不会像传统搜索引擎那样聚焦于信息搜索，支付宝要做的是端内服务搜索，我们在尝试把中心化流量通过激励的方式融入搜索运营。”

小米近期吸收了诸多新鲜血液，这其中就包括许多大学生。



雷军谈小米招聘 今年已经招聘2500名大学生





小米创始人兼董事长雷军昨晚在微博发文称，小米上市以来，小米专门成立组织部，由联合创始人刘德负责，专项负责队伍建设。雷军称，集团高管，过去两年，内部提拔了四位，外部招募了四位，同时内部提拔了几十位总经理。整个干部队伍明显增强。另外，我们还高度重视年轻人的培养，今年招聘了 2500 位优秀大学生，让更多新鲜血液涌入小米。

Airbnb对苹果的抽成不满，于是去找了议员。

Airbnb 去找国会议员 因对苹果30%抽成不满





苹果应用商店政策面临的反垄断压力不断加大。疫情期间房屋租赁企业 Airbnb 和健身类服务公司 ClassPass 开始提供虚拟服务，但苹果公司要求对这两家公司通过 iOS 应用获取的收入抽取 30% 佣金，这引发了公司的强烈不满。据报道，Airbnb 会见了负责在听证会上向苹果首席执行官蒂姆 · 库克 (Tim Cook)提问的众议院司法部门反垄断委员会议员。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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