程序员用CPU烤肉视频火了 讲述年轻人加班的苦中作乐

近日，社交网络上的一则程序员用CPU烤肉视频火了，引起网友围观。这则视频讲述的是西二旗某公司程序员996加班到深夜时用CPU烤肉，视频中程序员小哥熟练地打开电脑机箱，一边烤肉一边继续写代码，忘我的工作。程序员用CPU烤肉，烤的更是加班的无奈。



程序员用CPU烤肉

每年大暑之际，都有地面煎鸡蛋的新闻，程序员小哥灵机一动，就近“取材”用发烫的电脑CPU烤肉。

事实在情逐步恢复后，互联网创业公司业务量猛增，很多程序员又开启了“996”模式。熬夜加班的日子难免枯燥，再加上深夜外卖难叫，程序员用CPU烤肉更像是苦中作乐。



程序员用CPU烤肉视频火了

程序员小哥用CPU烤肉的这波神操作引发了网友的热议，跟风开脑洞的网友表示：“CPU可以烤肉，散热器也可以冰镇啤酒啊”。

也有网友贴心提示：“CPU上面有硅脂，要记得贴几层锡箔纸”。对此，网友调侃称从此程序猿们再也不用去烤肉店了，下次泡面也可以加个煎蛋。



程序员用CPU烤肉

程序员用CPU烤肉，周围人不解他为什么如此拼命工作，他回答道：自己前段时间看到了百度厂长李彦宏在世界人工智能大会上宣布百度未来10年要购置500万台云服务器投入新基建的新闻，十分羡慕百度、华为这些大厂良好的工作环境，希望通过努力，自己有朝一日也能跳槽，过上更好的生活。

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