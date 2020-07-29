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    苹果AirPods被指控侵犯Gwee磁吸式收纳充电专利

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：据悉，在本周GUI Global Products, Ltd. 公司在美国德州南区地方法院提起了诉讼，指控苹果的 AirPods 无线耳机侵犯了该公司旗下 Gwee 品牌的四项知识产权。

    苹果AirPods被指控侵犯Gwee磁吸式收纳充电专利

    苹果AirPods被指控侵犯Gwee磁吸式收纳充电专利
    苹果AirPods被指控侵犯Gwee磁吸式收纳充电专利

    据了解，本案引用的四项美国专利分别为 10589320、10562077、10259021、以及 10259020，发明人为该公司联合创始人 Walter G. Mayfield 和 Dan Valdez 。

    这些相关的专利描述了一套带有开关装置的磁性耦合电子装置系统，以及如何通过磁铁来控制无线耳机的收纳和充电，此外涉及嵌套于开关设备中的控制信号接收，和通过铰链盖来进一步保护其不受元件影响。

    GUI Global Products, Ltd. 公司指出，苹果的 AirPods、AirPods Pro 和 Powerbeats Pro 产品，显然都采用了与 Gwee 的知识产权描述相似的功能。

    例如通过磁吸设计，让耳机在充电收纳盒中固定，而在打开或合上盖子时，控制信号又可激活或关闭耳机。

    至于法院是否会支持 Gwee 的知识产权和索赔主张，目前仍有待苹果给出不同的技术解释。【7493272】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/749/7493272.html report 871 中关村在线消息：据悉，在本周GUI Global Products, Ltd. 公司在美国德州南区地方法院提起了诉讼，指控苹果的 AirPods 无线耳机侵犯了该公司旗下 Gwee 品牌的四项知识产权。苹果AirPods被指控侵犯Gwee磁吸式收纳充电专利据了解，本案引用的四项美国专利分别为 10589320、...
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