中关村在线消息：昨日据悉，酷派在深圳召开“视界无限”智能穿戴AR眼镜新品发布会，正式公布了国内首款无线一体式AR眼镜Xview。



酷派国内首款无线超轻AR眼镜亮相： 外形薄如遮阳镜

酷派Xview眼镜有两个版本，分别是消费者版和行业定制版，其中消费者版本首发价为2999元，Xview无需连接手机或者电脑，可以单独使用。

酷派Xview眼镜与普通的太阳镜没有太大区别，只是镜腿和镜片稍厚一些，镜片厚度小于3mm，是同类型光学器件的1/3。

据酷派产品负责人杨龙昇介绍，酷派Xview眼镜是业内首款采用可穿戴芯片设计的产品，在功耗控制上做到了极限，突破了一直困扰行业的瓶颈。

酷派Xview眼镜在光学显示上搭载了光波导技术，在透光率、对比度、色彩性上都实现了业界领先。

酷派Xview眼镜消费版主打轻量级AR应用，功能上包括AR导航、AR导购、AR通讯、AR操控等，可单独佩戴也可通过蓝牙连接手机使用。

酷派Xview眼镜行业定制版集成了4G通讯，并计划最早于明年全面支持5G，可凭“解放双手”、“第一视角”、“拥有独立通讯模块”等特性，在工业、公安、医疗等多行业场景中使用。【7493241】

（文中图片来自互联网）

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