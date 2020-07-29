中关村在线消息：据悉在昨日晚间，努比亚召开智能生态新品发布会，除了红魔5S之外，全新的努比亚Watch正式登场。



努比亚Watch亮相：4.01英寸+柔性AMOLED屏+eSIM独立通话

努比亚Watch配备了4.01英寸超大柔性AMOLED屏，轻质铝合金+纳米注塑工艺的表盘，侧边生物医学级陶瓷。

努比亚Watch才用了整体轻量化设计，佩戴更轻盈，目前有三款配色可选择，分别是：骑士黑、战甲绿、赤焰红。

努比亚Watch包含了日系简约，黑金商务，多彩运动等多种风格表盘并可DIY表盘，支持抬腕亮屏，随时随地秀出你的个性，同时还有好玩有趣流水弹幕、图片弹幕、炫彩弹幕。

努比亚Watch的屏幕延伸部位是316L不锈钢表节，号称历经30多道工序，兼顾外观美感和结构强度。

努比亚Watch标配柔软亲肤的硅胶表带，另外还有采用意大利进口小牛皮的Napa真皮表带可供选购，表面丝滑，触感细腻。

努比亚Watch将支持中国移动、中国联通的eSIM独立通话功能，支持支付宝移动支付，内置丰富的运动及健康监测功能，同时还有天气提醒、手机查找、指南针、日程提醒等多项功能。

努比亚Watch售价为1799元，努比亚官网及线下体验店、努比亚京东自营旗舰店、天猫努比亚官方旗舰店、苏宁易购官方旗舰店即刻开启预约，8月5日10:00正式发售，感兴趣的朋友可以考虑入手了。【7492701】

（文中图片来自互联网）

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