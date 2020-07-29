早报：G胖更喜欢XSX 盖茨称谣言比真相传得快

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

对于即将到来的下时代主机，Valve公司CEO G胖也有他自己的看法。







近日Steam平台掌门人G胖（Gabe Newell）在接受一次采访时，在被问及“PS5和Xbox Series X 哪一款主机更好这个问题”，G胖也是直言不讳，表示自己选Xbox Series X，理由因为他觉得XSX更好。

看到一些双屏设备出现，苹果似乎也想进行探索。



苹果申请全新配件专利 两台iPad连起来





据 AppleInsider 曝光的一份新专利显示，苹果正在探索用一种配件让两台 iPad 连接到一起的方案。这个名为 “模块化多显示器电子设备”的专利申请于今天提交给了美国专利和商标局，专利描述了当两台 iPad 或 iPhone 通过一个配件连接在一起时，一台可以作为显示器，另一台作为键盘进行输入。

比尔盖茨最近谈及了社交媒体，他对于这一形式非常失望



比尔盖茨谈社交网络 谎言传播的比真相快





比尔·盖茨周二在接受 CNBC 的采访时表示，在社交媒体平台上，错误的信息比真相传播的更快。盖茨称，“当人们进行交流时，你必须面对这样一个事实，即与真相相比，某些错误的信息会传播的更快。”他认为与“负面”的错误信息相比，真相在社交媒体上的传播速度很慢，这使得 Facebook 和 Twitter 等公司很难取得平衡。

滴滴恢复了北京的一项服务，似乎是北京恢复正常的一个信号。



滴滴恢复北京网约车跨城订单服务





近日，滴滴宣布恢复北京网约车跨城订单服务，目的地为低风险地区的出京业务恢复正常运营。7月24日，北京市交通委员会发布相关通知称，按照市新冠肺炎疫情防控工作领导小组关于常态化疫情防控的有关要求，从发文之日起恢复本市出租车（含巡游车、网约车）、顺风车目的地为低风险地区的出京运营业务。

SpaceX最近在融资，如果成功将成为新的里程碑。



SpaceX将成估值第三高私人公司 仅次于滴滴和字节跳动





据外媒报道，如果新一轮融资获得成功，马斯克旗下的美国太空探索技术公司 SpaceX 有望成为全球第三大最有价值的私营公司。此前知情人士称，SpaceX 正寻求以每股 270 美元的价格融资10亿美元。而今年5月份，该公司在上一轮融资中筹集了3.462亿美元资金，公司估值达到360亿美元。

PS5的一项特殊功能，也曝光了。



PS5 隐藏功能曝光 从主机菜单直接跳转特定游戏





近日，外媒Gematsu发布消息称，索尼PS5一项此前未被公开的功能遭曝光：玩家可以通过主机菜单直接跳转特定游戏赛程。这项功能的曝光来自于 Gamereactor 对一款竞速游戏《WRC9》的预览，原文称这款游戏将会针对PS5/Xbox Series X主机进行升级，其中包括 “一个能从主机菜单直接跳转至特定赛程的深度链接（deeplink）”功能。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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