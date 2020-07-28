中国驻印度使馆回应APP被限制：强调市场原则与合法权益

针对此前59款中国APP遭到印度封禁事件，中国驻印度使馆发言人嵇蓉28日做出回应。嵇蓉表示：印度政府封禁包括微信在内的59款中国背景手机应用，严重损害中国企业合法权益。印政府有责任根据市场原则，维护包括中国企业在内的国际投资者的合法权益。



中国驻印度使馆回应APP被限制

今日此番回应，源自于嵇蓉就微信被迫限制其在印度用户发送与接收消息一事答记者问。具体问答内容如下：

问：据报道，近日微信被迫限制其在印度用户中发送与接收消息，请问中方对此有何评论？

答：中方注意到有关报道。6月29日，印度政府封禁包括微信在内的59款中国背景手机应用，严重损害中国企业合法权益。中方已就此向印方提出严正交涉，并要求印方纠正错误做法。

我想重申，中国政府一贯要求中国企业在遵守国际规则和当地法律法规的基础上开展对外合作。印政府有责任根据市场原则，维护包括中国企业在内的国际投资者的合法权益。中印在务实领域的合作是互利共赢的，这种合作格局受到人为损害，实际上也不符合印方自己的利益。中方也将采取必要措施，维护中国企业的合法权益。

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