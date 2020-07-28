日本研发出可在海水中降解塑料袋：只需一年便能完全降解

塑料制品被誉为白色污染，如今已经对我们的生态环境造成了严重的破坏。虽然目前已经有了可降解的塑料袋制品，但污染却从未停止过。据媒体报道，日本三菱化学和一家包装材料制造商共同研发出一种可在海水中降解的塑料袋，这将为削减海洋塑料垃圾做出贡献。

日本研发出可在海水中降解塑料袋，这是如何实现的呢？报道称，这种购物袋由甘蔗等植物成分制成，应用了土壤中的微生物降解垃圾的原理，主要靠微生物来分解。即使海水中的微生物含量比土壤中少，这种购物袋在海水中也容易被降解。



日本研发出可在海水中降解塑料袋

而且特别值得称赞的是，这种购物袋仅需一年左右的时间即可被完全分解，而普通塑料袋的自然分解通常需20年至1000年不等。日本研发出可在海水中降解塑料袋之后，三菱化学的一位高管表示，公司希望通过推广使用这种袋子来帮助解决海洋塑料垃圾问题。

日本研发出可在海水中降解塑料袋，对于促进海洋污染有着极为重要的意思。有研究表明2040年全球每年流入海洋的塑料废物将增加两倍以上，总量将达到6亿吨。如果能够制定相关措施，利用目前已经有的技术解决方案，可以在2040年将塑料污染减少80%。



海洋白色污染问题极为严重

不过新技术推广需要大量的资金，并且塑料袋的成本也将因此获得巨大的提升，日本研发出可在海水中降解塑料袋的成本将比普通塑料袋高出很多。不过环境保护是我们每个人赖以生存的根本，相比生存这些付出又算得了什么呢？

贵？贵就对了！贵才能让你少用，即使用了也能降解。如果是你，你会接受更贵一些的可降解塑料袋吗？

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