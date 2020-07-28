中关村在线消息：北京时间7月28日，近日特斯拉公司CEO艾隆·马斯克在推特上与粉丝互动时表示，他们正在研发的首款电动皮卡Cybertruck的冷轧钢车身可以通过加热来得到不同的颜色。



马斯克确认 Cybertruck车身可通过加热变色

这样的特性是一位粉丝向马斯克提问，随后得到了马斯克的确认。不过，对于可以改变车身颜色的电动皮卡，特斯拉是否会将这作为标准选择提供，或者是否需要通过售后服务提供，马斯克并没有给出一个明确的答案。

特斯拉的电动皮卡Cybertruck由于科技感十足的外型受到了人们的关注。近期有用户马斯克的推特上表达了他们对汽车外形一定的担忧，并认为采用可折叠后窗更为合理。特斯拉公司CEO艾隆·马斯克表示，这样的做法是可行的。

电动皮卡的后车窗，也是这辆卡车的潜在的改进点之一，因此马斯克很在意这方面的意见。一些用户认为，Cybertruck后车窗如果进行卷取，然后连同后备箱中的一部分，折叠之后放到后排座椅顶部，就能携带长度超过8英尺的物件。

此前，马斯克通过推特透露，CyberTruck电动皮卡最终量产版将于之前有所区别，相比于发布会时展示的工程版会更好一些。

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