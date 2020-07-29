每天都坐滴滴的人尽管总能听到司机埋怨说生意不好做，可滴滴出行还是要上市了，不过不是在纳斯达克。



IPO一次不成再来一次 滴滴上市即获两个冠军

从2015年到现在，滴滴上市的传闻一直都是整个互联网行业焦点之一。业内有专家认为，滴滴公司上市后有望成为近年来香港市场规模最大的 IPO 交易，最快年内就会在香港进行首次公开发行（IPO），目标估值超过6000亿港币，约800亿美元，毫无悬念的是滴滴将成为世界上最大的互联网出行上市企业。

5年前滴滴IPO功亏一篑

事实上，2015年滴滴就已经开始筹划他们的上市之路，并且为此付出了诸多努力。2015年5月9日，滴滴与快的发布联合声明，表示双方将进行战略合并。次年8月1日，滴滴与优步中国合并。大肆收购其他公司，滴滴这样的充实自身行为显然目的就是为了上市。

之所以2015年能够成为滴滴第一次上市计划的时间节点，主要是因为2015年沪深两市迅速上涨，上证综指骤升60%，而深证成指更是暴涨122%。这可能也是滴滴筹备在2015年上市的原因。不过，随后半年股灾到来，也让滴滴上市的计划搁浅。

现在，相似的背景再次摆在滴滴面前，股市的上扬似乎再次成为滴滴上市的一个好时机。不过相比5年前，无论是资本市场还是滴滴自身，都更需要这次IPO。

疫情阴影下需求资金

今年5月份滴滴总裁柳青认为，他们的网约车业务终于实现了盈利。回顾2012年开始推出网约车服务以来，滴滴出行在这项业务里已经整整亏损了500亿元。网约车服务实现盈利，但滴滴过去半年里盈利的压力仍然巨大。

新冠病毒在中国开始肆虐，人们就为滴滴的各项业务捏了一把汗。在疫情初始阶段，大部分人开始放弃乘坐网约车。滴滴也为了保障司机和乘客的健康与安全，投入了大量资金来维护，比如他们推出了免费安装防护膜的服务。这些疫情所带来的支出，自然需要更多的现金流来支撑。

显然，融资成为了滴滴缓解资金压力的唯一出路，毕竟之前他们也是那么干的。进入2020年，滴滴已经获得了三笔融资，两笔给了青桔单车，另一笔给了旗下的自动驾驶平台，三笔融资总额达到了16.5亿美元。

口碑触底后已反弹了

口碑问题对于滴滴来说比起资金需求更加严重。如果说滴滴上市有一只拦路虎，毫无疑问是最近几年出现的诸多恶性事件。各类与滴滴司机相关的负面新闻，直接让滴滴顺风车业务等到今年才再次恢复。

滴滴如果成功上市，这类恶性事件将不仅仅影响滴滴的口碑，并直接影响滴滴的股价。

不过，对于滴滴自身来说，他们的口碑已经进入了一个触底反弹通道。疫情出现以来，滴滴除了向受疫情影响地区捐款之外，还积极推动滴滴司机安全复工。当下滴滴的口碑已经是短期内的最高值。

细分后整合业务并招安

滴滴的上市不单单是资本市场角度考量，更多也是从业务角度出发。昨天，滴滴正式宣布新版本App中快车、优享、礼橙专车、豪华车等网约车和出租车也将统一聚合至“打车”入口。



聚合服务的同时，滴滴也在推动服务品牌化。无论是之前礼橙专车，还是在上周正式官宣的青菜拼车，以及今天在四城上线的花小猪打车，滴滴的这种把服务品牌化的行为，显然也是在为上市前更加清晰的理顺旗下业务做准备。

之前，滴滴还与出租汽车公司合作，将软件嵌入出租汽车，使出租车增加了随机叫车服务，使乘客对出租车和网约车体验淡化。

结语

当然，滴滴上市已经成为了一个“箭在弦上不得不发”的情况，同时也告诉所有准备上市的企业：上市时机固然重要，但也不一定一次性成功。

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