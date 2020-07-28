早报：谷歌明年7月前居家办公 腾讯有意收购搜狗

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

似乎对谷歌员工来说，复工还是遥遥无期。

谷歌复工遥遥无期 允许员工2021年7月前居家办公





有知情人士表示，受新冠病毒疫情的影响，谷歌将把员工在家办公的期限至少延长到明年7月。报道称，在美国主要大企业中，谷歌也是第一家做出明确延长期限的。当前，新冠病毒仍在美国继续扩散。

腾讯有意收购搜狗的传言出现，搜狗做出了正面回应。



搜狗回应腾讯有意收购传闻 会认真讨论和衡量





昨天晚间，搜狗表示收到来自腾讯的有意收购公司的初步非约束性要约。搜狗对此回应称：感谢腾讯公司对搜狗公司价值以及技术能力、产品创新能力的认可。接下来会对相关事宜进行认真的讨论和衡量，让搜狗能够持续为用户创造更大的价值。

又有一款红米新机要发布了。



Redmi 9A官宣明天国内发布 不是黑科技是良心机





Redmi 红米手机官微昨晚发布预告，称 “Redmi 新品今天上午 10 点 低调发布”，号称 “不是黑科技，但是良心机”，根据官方放出的预热海报，该机应该就是上月底已在海外推出的 Redmi 9A。

OPPO的5G手机热卖，这都要归功于OPPO Reno 4。



6月OPPO 5G手机环比增长50% 皆因Reno 4热卖





根据赛诺零售监测数据库最新数据显示，受疫情影响，二季度国内手机市场销量同比下降 6.1%，但 5G 手机超预期，全年预计销量从 1.2 亿台升至 1.5 亿台，占比超 40%。而在 6 月份，随着 Reno4 系列的上市及热销，OPPO 5G 手机销量增速最高，环比增幅达到 50%。

苹果被起诉，都是因为新的明星产品AirPods。

苹果又被起诉了 皆因AirPods侵犯多项专利





据Appleinsider报道，一家名为Koss的公司正因无线耳机和音箱产品起诉苹果，并指控苹果目前几乎所有的音频产品系列都在侵犯其持有的专利。与苹果面临的许多专利诉讼不同，Koss 并不是一家知名的专利巨头，而是一家生产耳机和其他音频配件的公司。

英特尔版iMac 8月上市 第一台ARM Mac还得等





近日爆料人Jon Prosser 表示新款 iMac 将于 8 月份上市。同时，他还在 Twitter 上回应了有关新 iMac 将采用苹果自研处理器还是英特尔处理器的问题，他说：“第一台 ARM Mac 很可能是 13.3 英寸的 MacBook Pro。”

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

（7492020）



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