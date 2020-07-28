互联出行十年乱战风云再起 微信凭啥本事欲抢滴滴饭碗

上周腾讯在微信的“支付”页面突然上线了一项“出行服务”，明显有意挺进出行行业。互联出行市场乱战十年后，看似已经被几个巨头把持，进入了红海之后的平静，腾讯微信这次进入出行肯定会再起风云，可为什么腾讯要在这个时候杀进场，有以下3个原因：







01 出行行业历史经历四次战事转折

在分析原因之前，有必要了解下互联出行的历史，中国的互联网的出行行业发展至今已经将近10年，这段历史基本上经历过四次战争转折，该看作是一部滴滴的攻城掠地史。

第一次战争是在出行行业初期，该是群雄争霸的时代;

第二战争在2013年滴滴获得腾讯投资，快的获得阿里投资，之后就开启了长达两年的“代理人战争”。同期国际出行巨头Uber也进入中国市场，成立优步中国加入战局。这时期各地市也涌现出本地化的出行公司，以及各大车厂的品牌出行服务。

第三次战争在2年之后，国内市场的主旋律仍然是以滴滴和快的这两家当时最大的出行公司对着烧钱为主旋律，直到2015年滴滴快的合并，更名滴滴出行，这场战争才算结束。次年，滴滴并购优步中国，可以说这时候开始，滴滴就基本统一了国内的出行市场。

第四次战争是在2017年国家出台规定要求网约车运营需要牌照，就此卡住了一大批后进企业。同年美团在南京取得运营牌照，但至今依然只能在南京发展本地市场。其他的细分市场竞争对手也难以再对滴滴构成威胁。

有意思的是，当时滴滴快的幕后的腾讯和阿里，在扶持代理人这件事上除了少量的股权收益，对自身的行业布局几乎没有收获任何好处，甚至错过了行业发展最高速的时机。

02 无奈“干儿子”靠不住

腾讯这次为何要在这个时间点匆忙上线出行服务，而且放在了微信最核心的支付页面进行强推？是形势所迫。

腾讯在出行领域一直没有建立自己的团队，也没有推出自己的服务，而是通过投资的方式将第三方服务商拉入自己的阵营，再用微信平台进行整合。不只是出行领域，甚至整个O2O腾讯几乎都是走的这套模式。

其最成功的投资莫过于滴滴和美团，腾讯拥有滴滴大约10%左右的股权，更拥有美团近20%的股权，是美团的大股东。然而现在的问题偏偏就出现在这两个“干儿子”身上。

首先影响最大的肯定是滴滴，最近业内一直在传滴滴可能要在近期筹划IPO，大约是八九不离十了，一旦滴滴上市，本就持股不多的腾讯将进一步失去对滴滴的话语权。而且根据之前流露出的消息，滴滴可能会对投资者进行限制，目标直指阿里和腾讯。

其次就是美团。美团无疑是腾讯系的，共同的竞争对手是阿里系的本地生活服务，腾讯拥有其约18%的股权。但问题在于美团不是腾讯的子公司，腾讯也不是美团的第一大股东，二者只是合作关系，作为仅次于阿里和腾讯的国内第三大互联网公司，美团也不可能为腾讯马首是瞻。

而且近来有传言称，投资人想促成美团和滴滴合并，如果成真，这将对阿里和腾讯都是一种压力。尤其是腾讯，因为阿里好歹手里还有口碑和高德地图这两个亲儿子，而没有亲儿子的腾讯则将O2O和出行业务皆尽损失。

所以腾讯在这时候推出自己的“腾讯出行服务”，也是一种无奈。

03 腾讯出行服务必须生亲儿子

在经历过四战之后，平静了3年的时间期间有些小打小闹，有些出租车公司也被滴滴招安了。腾讯这次微信中新增的“出行服务”小程序全名是“腾讯出行服务”，也就是说这是腾讯官方推出的出行服务，是亲儿子。事实上，这也是腾讯第一次亲自下场进军出行行业，而非通过投资第三方扶持的方式进行。

根据描述，腾讯意在将其打造成一站式综合性出行服务平台。目前该服务在北广深三市试点上线，由这么几部分构成：“车生活”面向私家车主，提供代驾、保养、加油、违章查询、洗车等服务；“公交”提供常规的公共交通服务，如公交和地铁；最后是目前仅在广州上线的打车服务。

从服务内容来看，腾讯出行服务基本覆盖了从私家车到公共出行的所有和车有关的场景，只是目前整个服务看上去还很简陋，颇有匆忙上线的迹象。

04 微信入口出行有三优一难

两周前，微信刚开了地摊生意，现在又打开了出行界面，这就是因为腾讯首先有7亿微信用户作为入口。

其次，尽管腾讯不如高德和百度那般强势，但腾讯地图也好歹能算得上国内第三的地图产品，这对于出行服务来说是必要的基础设施，至少在这个核心功能上不用求助于人。

还有是微信给到的完整支持，基于社交、小程序和支付。社交一直是腾讯的王牌，微信更是当代中国社交，尤其是熟人社交的核心平台，将腾讯出行植入微信社交，有助于在短期内快速打开局面，比如在群聊的“+”中整合拼车等服务。

基于熟人社交圈的拼车出行，相较滴滴的陌生人拼车，在安全性上更有保证。通过一段时间的优惠活动让微信用户注意到这个功能，腾讯出行被接受的机会还是很大的。

如今的微信是一个高度内卷的环境，通过小程序、公众号、微店、微信支付等形成了一个完整的闭合生态，微信用户对于微信内小程序的依赖很大，这也为腾讯出行提供了很好的生存空间。

腾讯出行面临最主要的问题就是车源，滴滴作为国内的龙头老大，基本吃掉了绝大多数的司机资源。目前来看，腾讯选择的策略是与地方企业合作，比如在广州的打车服务腾讯就是选择与如祺出行合作。这种区域化合作的方式或许可让出行市场进入另一轮竞争。

05 布局车联网有先天优势

前面说了腾讯微信出行服务的3个优势之外，腾讯微信做出行还有一些不容忽视优势：腾讯出行整合了车主服务，而且是放在首屏的位置，可见其重要性。车主服务提供了违章查询、记录油耗、车辆年检提示等服务，但更重要的是在车联网方面的布局。

车联网被认为是互联云计算服务业行业的下一个爆发点，也被认为是无人驾驶汽车的基础设施，作为腾讯云显然不可能放过这个机会，搭载了腾讯车联TAI的智能网联车辆，可以在腾讯出行中进行查看车况、远程车控、寻车等操作，还可以与好友组队集结出行，可以共享当前位置及目的地的行驶路线。

06 总结语

当然一个做车联网运营的互联网云服务公司，拥有自己的出行业务，会不会耽误和其它出行合作，那是产业生态链的平衡维护问题了，除非他的客户只有私家车主。

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