中关村在线消息：北京时间7月27日，一加公司此前已经确认会在今年参加ChinaJoy2020。就在今天，一加方面发布了预热海报，确定会在今年的ChinaJoy上发布一加首款真无线耳机OnePlus Buds新品。



一加参展ChinaJoy2020 首款真无线耳机亮相

预热海报上，一加公开了OnePlus Buds真无线耳机的诸多新特性，包括真无线设计，支持通话降噪，支持30小时续航。同时，OnePlus Buds真无线耳机还将推出黑、白、蓝等三种不同的配色。

根据之前消息，OnePlus Buds采用了类似AirPods的柄状设计，配备一对13.4mm的动态驱动器，支持Bass Boost以及杜比Atmos,每个耳塞中都包含有3个麦克风，可以提供清晰的通话体验。

该耳机采用了一个触摸部件，可以用来控制媒体播放，启动谷歌助手等。这款耳机还通过了IPX4认证，这预示着您可以在锻炼时佩戴它们，这款耳塞不包含主动降噪ANC，但它支持环境降噪。

另外，这款耳机每个耳塞包裹一颗35mAh电池，一次充电可以带来大约7小时的电池续航，只需要搭配便携充电盒，其中包含的430mAh电池可以让耳塞的总电池寿命可延长至30小时。

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