中关村在线消息：北京时间7月27日，近日ChinaJoy主办方汉威信恒与大麦、淘宝直播达成合作协议，大麦和淘宝直播将联手推出ChinaJoy2020探宝狂欢节，来进一步推动ChinaJoy IP线上化发展。



大麦淘宝合作直播 打造ChinaJoy2020探宝狂欢节

去年，大麦就已经与汉威信恒进行了一次战略合作，此次合作是在之前基础上进行的战略升级。双方将在票务、智慧现场、整合营销基础上，加码线下展会场景的线上化运营，通过新的内容组织形式和淘宝直播成熟的业务模式，打破时间空间限制，推动全场景畅联、流量自由流通，实现ChinaJoyIP内容多元化、多形态展现。

据了解，ChinaJoy2020探宝狂欢节将全面同步线下展期，7月31日-8月3日，每日不间断直播，4天四大主题，首日以游戏为核心主题、次日是动漫潮玩主题、第三日是3C硬件主题、收官日则是以互联网公司直播为主。线上数字展内容包括游戏宣发、制作人见面会、Showgirl大赛、单品发布等。

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