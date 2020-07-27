早报：周杰伦快手数据出炉 iPhone 12传闻再现

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马云收到印度传票成了昨天的头条新闻，阿里巴巴也进行了回应。

阿里回应马云被印度法院传唤 马云不该成为被诉对象





近日就 “马云被印度法院传唤”一事，阿里向搜狐科技回应，“目前只是 UC 收到了传票，马云没有收到，也不应该成为被诉对象。”据路透社报道称，一份印度法院的文件显示，印度首都新德里的一家法院因一起诉讼案，已对阿里巴巴创始人马云 (Jack Ma)作出传唤。

数字货币，正式登上全球舞台。



首枚央行数字货币诞生 立陶宛发行





据《科创板日报》报道，全球数字货币发展再进一步。位于欧洲东北部的立陶宛 23 日发行了全球首枚 CBDC，也就是 “央行数字货币”。该数字货币基于区块链技术生产，也是立陶宛试点具有国家支持背景的数字货币和区块链技术项目的一部分。LBCoin 将以 6 枚数字货币以及 1 枚物理银币组成，价格为 99 欧元。将发行 24000 枚数字货币和 4000 枚银币。

苹果的iPhone12，依然是人们关心的话题。



iPhone 12更多传闻出现 低配版售价低于 4000





近日Apple Lab制作了4G版的iPhone 12外观渲染图，并命名为iPhone 12e。同时该博主也爆料，这款新机有5.4英寸、6.1英寸两个版本，LCD屏幕，支持4G LTE网络，搭载A14 仿生芯片，Face ID，内置4G内存，配备1200万后置双摄。5.4英寸售价549美元，约3850元；6.1英寸649美元，约4552元。

昨天晚间，周杰伦在快手直播首秀。



周杰伦快手首秀数据公开 半小时观看总人次超6800万





昨天晚间8:30，周杰伦在快手开启直播首秀，快手方面表示 ，开播仅 10 分钟，直播间累计观看人次就突破 4260 万。最终半小时的直播，在线观看总人次突破 6800 万。快手给出的数据还显示，周杰伦此次直播最高同时在线人数达 610 万，直播间互动总量达 3.8 亿。

Redmi K30 Pro新配色发布了，今天上午正式开卖。

Redmi K30 Pro 新配色发布 今天上午10点首卖





Redmi 手机昨天已经推出 Redmi K30 Pro 全新配色水色天光，现已在小米商城接受预约并将于今天上午 10 点首卖，到手价 2699 元。Redmi K30 Pro 全系标配 60Hz 三星 AMOLED 屏幕，搭载高通骁龙 865 处理器，拥有 3435mm2 面积的 VC 散热板及线性马达，保留耳机孔且支持红外遥控。

Surface Duo是人们期待的微软产品，一些微软的高管也频频展示

微软高管再展示Surface Duo 同时玩两个游戏





微软现代生活与设备业务副总裁Liat Benzur近期发布的图片展示了Surface Duo双屏设备的多任务处理能力，其表示，“两个孩子。同时使用2个不同的数学应用。1款折叠设备。2个快乐的妈妈。”

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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