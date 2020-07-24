中关村在线消息：今日据悉，知名消息人士 Ishan Agarwal 分享了标准版 三星 Galaxy Tab S7的部分信息，其电池容量、处理器、摄像头分辨率和存储等细节被曝光。







三星Galaxy Tab S7信息爆料：11吋120Hz屏幕+8000mAh

Galaxy Tab S7 将会装备分辨率为 2560*1600 的 11 英寸屏幕，提供 120Hz 的刷新率，有谣传称屏幕材质为 LCD ，但是目前无法确认。



Galaxy Tab S7 的机身尺寸为165.3 x 253.8 x 6.3mm，重量为 498g，共有 Mystic Black 和 Mystic Bronze 两种颜色。

Galaxy Tab S7 会搭载高通865处理器，而不是此前谣传的 865+ 处理器，虽内存容量没有确认，但配备 128GB 的存储空间，支持最高 1TB 的 MicroSD 卡扩展。

Galaxy Tab S7 的背面将采用单颗 1300 万像素的摄像头，而正面则是一颗 800 万像素的摄像头，渲染图中显示，三星将前置摄像头的位置改在了中间。

Galaxy Tab S7 将采用 8000mAh 电池，它还将配备 AKG 四扬声器，支持杜比全景声， 预测该平板预装基于 Android 10 的 OneUI 2.5。

Galaxy Tab S7 将支持 S Pen 手写笔输入，并且在机身背面提供了手写笔支架，据爆料人Evan Blass分享的渲染图显示，还将提供一个键盘盖。

此前有消息称，这款平板电脑还将采用嵌入电源按钮的指纹传感器，而更高端的 Galaxy Tab S7+ 将获得一个屏下指纹传感器。【7490243】

（文中图片来自互联网）

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