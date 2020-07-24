中关村在线消息：北京时间7月24日，近日有消息显示，马斯克旗下的卫星发射公司SpaceX为了扩大规模，即将进行大规模的融资。他们预计将进行10亿美元的融资，在融资之后，公司市值将达到440亿美元。



SpaceX计划融资10亿美元 以期继续扩大规模

一些知情人士表示，SpaceX正在与投资机构讨论以每股270美元的价格筹集约10亿美元的资金。不过这些知情人士也提到，双方的谈判无法在短期内完成，因此投资协议条款可能会改变。目前，SpaceX方面对这一消息不予置评。

SpaceX今年最具里程碑事件无疑是载人发射成功。上个月的时候，SpaceX的猎鹰九号火箭携带载有两名NASA宇航员——鲍勃·贝肯（Bob Behnken）和道格·赫利（Doug Hurley）——的龙飞船，从肯尼迪航天中心的39A发射平台升空，随后成功与国际空间站实现对接。这次发射让SpaceX成为第一家将NASA宇航员送入太空的私人公司，也是美国自2011年航天飞机项目取消后，首次从美国境内发射的载人飞船。

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