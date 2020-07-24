    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 电脑 > 正文

    明基两款EX2510/EX2710电竞显示器亮相

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：据悉，明基近日推出了两款电竞显示器 EX2510 以及 EX2710，两款均具备 FreeSync Premium、144Hz HRR 高刷新率和 1ms MPRT，可实现无缝的显示效果。

    明基两款EX2510/EX2710电竞显示器亮相

    明基两款EX2510/EX2710电竞显示器亮相
    明基两款EX2510/EX2710电竞显示器亮相

    明基的EX2510、EX2710电竞显示器的外观设计很有特点，底座拥有时尚的装饰，同时还提供了存放游戏手柄的空间，两款型号的差别为 前者24.5 英寸，后者为 27 英寸，均为 IPS 面板。

    此两款显示器支持多向调节、垂直旋转、水平旋转、升降和俯仰角度调节等，底部集成 treVolo 静电薄膜喇叭，具有多种声音模式。

    此两款显示器还拥有 1080P 分辨率、144Hz 刷新率、1ms MPRT 响应、400cd/㎡ 亮度、1000:1 静态对比度以及 99% sRGB 色域，支持 HDRi 技术、AMD FreeSync Premium 技术以及护眼技术。

    现在，这两款显示器均已在美国官网上架，EX2510 售价249.99美元约1747元RMB，EX2710 售价299.99美元约2097元RMB，国内目前尚不清楚具体的发售时间，感兴趣的朋友可能还要再等些日子。【7490178】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：明基两款EX2510/EX2710电竞显示器亮相http://news.zol.com.cn/749/7490178.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/749/7490178.html report 857 中关村在线消息：据悉，明基近日推出了两款电竞显示器 EX2510 以及 EX2710，两款均具备 FreeSync Premium、144Hz HRR 高刷新率和 1ms MPRT，可实现无缝的显示效果。明基两款EX2510/EX2710电竞显示器亮相明基的EX2510、EX2710电竞显示器的外观设计很有特点，底座拥有时尚...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品