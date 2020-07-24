中关村在线消息：据悉，明基近日推出了两款电竞显示器 EX2510 以及 EX2710，两款均具备 FreeSync Premium、144Hz HRR 高刷新率和 1ms MPRT，可实现无缝的显示效果。







明基两款EX2510/EX2710电竞显示器亮相

明基的EX2510、EX2710电竞显示器的外观设计很有特点，底座拥有时尚的装饰，同时还提供了存放游戏手柄的空间，两款型号的差别为 前者24.5 英寸，后者为 27 英寸，均为 IPS 面板。



此两款显示器支持多向调节、垂直旋转、水平旋转、升降和俯仰角度调节等，底部集成 treVolo 静电薄膜喇叭，具有多种声音模式。

此两款显示器还拥有 1080P 分辨率、144Hz 刷新率、1ms MPRT 响应、400cd/㎡ 亮度、1000:1 静态对比度以及 99% sRGB 色域，支持 HDRi 技术、AMD FreeSync Premium 技术以及护眼技术。

现在，这两款显示器均已在美国官网上架，EX2510 售价249.99美元约1747元RMB，EX2710 售价299.99美元约2097元RMB，国内目前尚不清楚具体的发售时间，感兴趣的朋友可能还要再等些日子。【7490178】

（文中图片来自互联网）

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