中关村在线消息：今日据悉，知名消息灵通人士 Evan Blass（@evLeaks）透露，三星 Galaxy Note 20 除了铜Mystic Bronze和灰Mystic Gray配色，还会有绿色Mystic Green可供消费者选择。



据传三星Galaxy Note 20将有最新配色神秘绿登场

Galaxy Note 20 智能手机之前的信息汇总：

Galaxy Note 20 机型采用了平面型的显示屏，仅支持较低的 60Hz 刷新率，而 Note 20 Ultra 机型还有康宁第 7 代大猩猩玻璃的防护。

Galaxy Note 20 系列还具有金属边框 + 塑料后盖，支持 5G / LTE 网络，不支持存储扩展，标配延迟 26ms 的 S-Pen 手写笔，Note 20 Ultra 标配延迟 9ms 的手写笔。

Galaxy Note 20 采用了后置三摄的组合，包括一个 12MP @ 像素大小 1.8μm 的传感器、支持双像素自动对焦。副摄为 12MP @ 像素大小 1.4μm、光圈 f/2.2 的超广角镜头。

Galaxy Note 20 支持三倍光学变焦的 64MP 传感器，像素大小 1.0μm、具有 f/2.0 的光圈，支持 8K 视频录制和 30X 超级变焦Space Zoom。

Galaxy Note 20 配备前置单摄为支持双像素自动对焦的 10MP 传感器，像素大小 0.22 μm、具有 f/2.2 的光圈。

Galaxy Note 20 支持双 SIM 卡，内置 4300 mAh 电池，可在 30 分钟内充满 50% 的电量，并且支持反向无线充电和无线 DeX 桌面扩展模式。

Note 20 Ultra 机型一样，Note 20 机型也将获得微软提供的 Project xCloud 云端游戏串流、以及 OneNote 同步功能等方面的优化。【7490075】

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