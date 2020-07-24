早报：AMD新APU系列价格确定 微软Xbox发布会翻车

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看两条硬件新闻，亮价格是关键。

ROG游戏手机3正式发布 售价3999元起





ROG游戏手机3昨天晚间正式发布了，该机搭载最新的骁龙865 Plus处理器，配备144Hz刷新率屏幕，内存飙升至16GB，拍照方面为6400万主摄+1300万超广角+500万微距的后置三摄。

售价上，精英版（12+128GB）售价3999元，经典版（12+128GB）售价4299元，经典版（12+256GB）售价4699元，至尊版（12+512GB）售价6999元，至尊版（16+512GB）售价7999元。

AMD Ryzen PRO 4000系列价格确定：真便宜





有外媒报道，AMD的Ryzen PRO 4000系列APU售价已经确定，其中8核16线程R7 PRO 4750G售价309美元，6核/12线程的R5 PRO 4650G售价209美元，4核8线程的R3 PRO 4350G售价149美元。需要一提的是，AMD Ryzen 4000G系列目前只支持500系列主板。

华为HMS发展如何了呢？请往下看。



华为发布耀星领航计划 HMS应用超8.1万





在中国互联网大会上，华为宣布启动耀星·领航计划，帮助合作伙伴和开发者应用出海。据介绍，目前全球接入HMS Core的应用数量已经超过8.1万，全球有160万注册开发者，华为终端全球月活用户达到7亿，有很大发展空间。

谷歌服务又调整，不过这次是免费。

谷歌宣布取消Google Shopping服务费





Google Shopping是谷歌的一项比价服务，消费者可以通过Google Shopping直接购买商品，但相应的零售商就需要为此向谷歌支付佣金。但现在，谷歌决定取消这一服务费，完全免费提供，原因是希望吸引更多用户，与亚马逊电商直接竞争。

微软发布会惹粉丝怒骂为哪般？

微软Xbox发布会举行 《光环：无限》遭玩家差评





微软在今天凌晨举行了Xbox游戏发布会，会上展示了数十款将会登陆Xbox新主机的游戏。但开场的重头产品《光环：无限》却因为品质问题遭到玩家质疑。

从官方放出的实机演示来看，《光环：无限》在贴图质量、光影效果、建模精细度等方面均存在严重问题，玩家们普遍在质疑343开发工作室的能力和效率。对此微软官方尚无回应。

最后来看一条游戏方面的新闻。

Epic游戏商城免费送游戏 夏季促销启动





又到了每周Epic游戏商店送游戏的时间了，本期送出的是地牢探索类游戏《下一个英雄》。与此同时，Epic游戏商店还开启了夏季促销活动，持续至8月6日结束，不过可惜的是这一次活动买游戏不送10美元代金券了。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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