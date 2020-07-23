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    马斯克祝贺天问一号发射成功 非常振奋人心

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间7月23日，今天我国首次火星探测任务 “天问一号”探测器发射成功。随后，SpaceX公司CEO艾隆·马斯克在其新浪微博上向天问一号发射成功发来了祝贺，并表示这一消息非常振奋人心。

    马斯克祝贺天问一号发射成功 非常振奋人心
    马斯克祝贺天问一号发射成功 非常振奋人心

    北京时间7月23日12时41分，我国在海南岛东北海岸中国文昌航天发射场，用长征五号遥四运载火箭将我国首次火星探测任务 “天问一号”探测器发射升空，飞行 2000 多秒后，成功将探测器送入预定轨道，开启火星探测之旅，迈出了我国自主开展行星探测的第一步。

    “天问一号”探测器将在地火转移轨道飞行约7个月后，到达火星附近，通过 “刹车”完成火星捕获，进入环火轨道，并择机开展着陆、巡视等任务，进行火星科学探测。

    上个月的时候，SpaceX利用 “五手”猎鹰 9 号运载火箭将 60 颗星链卫星送入轨道。显然，他们的卫星发射事业还将继续。

    SpaceX发射的这60颗星链卫星其中有一颗带有可部署的遮阳板，旨在测试一种降低未来卫星亮度的新方法。猎鹰 9 号火箭于美国东部时间6月3日晚上 9 点 25 分从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地起飞，15 分钟后将卫星部署到低地球轨道，火箭的第一级在升空后约 9 分钟后降落在 SpaceX 公司的海上浮动平台 “只需看说明书”上。

    （本文图片来自互联网）

    （7489725）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/748/7489725.html report 1054 中关村在线消息：北京时间7月23日，今天我国首次火星探测任务 “天问一号”探测器发射成功。随后，SpaceX公司CEO艾隆·马斯克在其新浪微博上向天问一号发射成功发来了祝贺，并表示这一消息非常振奋人心。马斯克祝贺天问一号发射成功 非常振奋人心北京时间7月23日12时41分...
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