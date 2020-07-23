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    美国听证会通过TikTok禁令 海外抖音是否将被封禁

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    TikTok也就是海外版抖音早已风靡全球，但也正是因为树大招风引起了很多国家的封禁。比如此前的印度，还有今天的美国。根据多家权威媒体报道，美国听证会通过TikTok禁令，那么这是否意味着TikTok将被全面封禁，其实如此说来还为时尚早。

    美国听证会通过TikTok禁令 海外抖音是否将被封禁
    美国听证会通过TikTok禁令

    当地时间7月22日，美国参议院国土安全和政府事务委员会投票通过共和党参议员乔希·霍利提出的“禁止在政府设备上使用TikTok法案”，下一步将提交参议院全体投票。众议院已经以336票对71票通过该法案，禁止联邦雇员在政府设备上下载TikTok。

    来，这里划重点了。即使美国听证会通过TikTok禁令，那么接下来还要提交参议院全体投票才能执行，这是美国的固定司法程序。

    不过众议院已经以336票对71票通过该法案，禁止联邦雇员在政府设备上下载TikTok。也就是说，目前美国民众可以正常使用TikTok，而政府雇员和政府设备上是禁止运行的。

    假如未来参议院全体投票通过的话，那么很有可能美国将对TikTok实行全面封禁。不过节跳动正研究战略替代方案，包括可能分拆Tiktok为美国公司。此前就有消息称，因TikTok在海外遭受审查，其母公司字节跳动考虑改变旗下短视频应用TikTok的公司架构。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/748/7489439.html report 959 TikTok也就是海外版抖音早已风靡全球，但也正是因为树大招风引起了很多国家的封禁。比如此前的印度，还有今天的美国。根据多家权威媒体报道，美国听证会通过TikTok禁令，那么这是否意味着TikTok将被全面封禁，其实如此说来还为时尚早。美国听证会通过TikTok禁令当地时间...
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