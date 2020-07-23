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    汇顶科技车规级触控方案帮助新款索纳塔打造智能座舱新体验

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日据悉，第十代索纳塔登陆中国市，其科技感爆棚的智能座舱备受关注，环绕式双连屏中控台极富未来感，该车的12.3英寸8:3的中控大屏采用汇顶科技车规级触控方案，顺滑操作一触即发。

    汇顶科技车规级触控方案帮助新款索纳塔打造智能座舱新体验
    汇顶科技车规级触控方案帮助新款索纳塔打造智能座舱新体验

    全新索纳塔的上市，标志着汇顶科技汽车电子产品收获国际汽车品牌认可，助力现代汽车打造极致科技的数字化智能座舱，为全球消费者带来沉浸式智能座舱新体验。

    伴随着消费者对汽车智能化的需求日益高涨，车载信息和娱乐系统功能随之愈加丰富，同时也对便捷的汽车人机交互界面、触控技术提出了更高要求。

    汇顶科技提供的芯片+算法的车规级触控整体解决方案，能提供与智能手机同等的操作灵敏度和准确度，并符合车载状况下严苛的可靠性要求。

    汇顶科技车规级触控方案最大可支持13.3英寸屏幕，带来精准流畅的触摸、点击、滑动、多点手势操作体验；该方案具有72 条通道数，并具备TRX通道可调换配置的特性，能够支持多种比例的车载屏幕16:9、4:3、16:10、8:3、16:14。

    该屏幕激活状态下的触控平均响应时间仅13毫秒，灵敏、迅疾的操作响应更好地避免分心驾驶；优异的信噪比保证了各种极端环境下的良好操作体验，例如支持湿手指触控，让你即使在薄水雾的屏幕表面亦可正常操作。

    该方案还提供了更多差异化功能，包括支持最多10个独立按键设计和触摸手势。

    汇顶科技车规级触控方案在产品设计、制造与封装测试等环节，汇顶科技严格按照车规标准的极限性能指标要求，打造性能出众、品质卓越的领先产品。

    该方案能够满足2级-40到+105°C汽车级温度范围要求；拥有优异的抗电磁干扰EMC性能，能满足EMI CISPR Class 5汽车电磁干扰要求，同时具备优异的ESD能力。

    汽车的人机交互技术无疑会变得更加丰富与便捷，真正推动汽车智能座舱进化为丰富人们生活的“第三空间”。

    汇顶科技将不断拓展人机交互、生物识别、语音及音频等产品在汽车领域的应用，为客户提供领先、可靠的创新产品和解决方案组合，致力于为全球消费者打造更安全、便捷、智能的驾乘体验。【7489430】

    （文中图片来自互联网）

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