中关村在线消息：7月22日，研究机构NewStreet发布声明，称此前发布的关于拼多多的研究报告被个别中文媒介明显歪曲，与原意严重不符。



研究机构New Street声明：关于拼多多的研报被个别媒介严重歪曲

NewStreet曾在7月9日发布一篇名为《与拼多多管理层电话会议的要点》的研究报告。7月17日，中国大陆的一个自媒体人控制的账号“科技价值”、“王春龙”等恶意歪曲报告内容，发布“拼多多高管终于承认：第一季度GMV大幅注水”等不实内容，并被别有用心的势力大规模转发与扩散。这位自媒体人的自己所写的简介可见，这位作者曾在某大型电商公司从事过公共关系工作。

舆情攻击汹涌，拼多多被迫辟谣。拼多多战略副总裁九鼎发布公开信称，研究报告内容被恶意歪曲，个别自媒体及其背后势力用歪曲后的失真信息引导舆论，用于商业竞争。九鼎在信中表示，为什么舆论会关注这个事情？因为这篇文章打着NewStreet的研究报告名义，但标题却用的是“拼多多高管终于承认”这几个字，并且后边紧跟暗示公司造假的内容，完全模仿和克隆了另外一家美国上市企业在暴雷时的新闻标题，给了很强的心理暗示。不得不说，这背后的公关手法很心机。

实际上，拼多多与阿里巴巴在GMV统计口径上完全一致。在今年一季度，受疫情影响，双方都出现了取消订单有所增加高于往常的情况。而且，在双方与机构分析师的沟通中，都提到了这一点。

研究机构NewStreet在最新的澄清声明中也表示，中文媒体的相关报道严重歪曲和明显夸大了他们的表述。

比如，报告原文中写道，“一季度，拼多多发现订单取消数量有所增加，主要是由于缺乏履约能力。到第二季度，履约能力已基本正常化。”但是，这却被中文媒体歪曲为“一季度拼多多订单被大量取消”，“GMV有大量水分”等与原意严重不符的内容。

NewStreet也解释说，“关于新冠疫情影响订单履约的问题，我们看到所有电商平台的订单取消数量都比平常季节要高，但我们认为这是合理的。”

“此外，由于618促销活动以及中国最近的洪灾，我们继续看到订单取消与退货及交付延迟的情况会略有增加。”New Street补充说，“同样，我们不认为这是异常的。”

对拼多多在2020年的业绩判断，NewStreet维持此前的预测：2020年第二季度的总收入同比增长53%，达到112亿元；2020年全年收入同比增长58.4%，达到478亿元。非GAAP会计准则下，摊薄后每股收益在第二季度为亏损2.04元，全年为亏损7.35元。

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