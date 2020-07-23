中关村在线消息：近日据悉，在最新的iOS 14测试版中新发现的图形素材显示，苹果正准备推出一款5.4英寸显示屏的新iPhone型号。



iOS 14测试版中的线索证实有5.4英寸iPhone 12的型号

有人对Display Zoom无障碍功能的分析发现，该功能可以为视障用户动态放大某些显示元素，这一功能现已兼容5.4英寸显示屏。

苹果iPhone 11的对角线尺寸为6.1英寸，而旗舰机iPhone 11 Pro则提供5.8和6.1英寸两个版本。

新版的Display Zoom素材显示，辅助功能能够以960x2079像素的分辨率工作，Xcode的iOS Simulator中也已经可以显示一个完整的UI，该分辨率与iPhone X共享长宽比，iPhone X的分辨率为1125×-2436像素。

新的图形选项可以构成传闻中的5.4英寸iPhone型号的证据，这款新机猜测将于今年秋季亮相。

从过去几个月发布的一系列报道和泄露的信息已经详细说明了苹果公司预期的 "iPhone 12"阵容, 预计由两款 "iPhone 12"和两款 "iPhone 12 Pro"组成. 据猜测价格实惠一些的型号将是5.4和6.1英寸，而Pro系列据称将采用6.1和6.7英寸的屏幕。

还有一种可能性是，未曝光的Display Zoom修改是为了在更大的机型上进行缩放，不过支持的分辨率与现有的硬件传闻一致。

那么，究竟5.4英寸的iPhone 12是否真的存在，恐怕还得等苹果自己来揭开谜底了。【7489291】

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