中关村在线消息：近日据悉，三星正式发售了5G版的Galaxy Z Flip可折叠手机，这款手机被称为Galaxy Z Flip 5G，配置与前代4G手机几乎完全相同。







三星将发售Galaxy Z Flip 5G版 售价为1449.99美元

该款手机主要的变化是5G无线电、略微升级的骁龙865 Plus处理器，以及价格。它的价格是1449.99美元，比4G版本高出70美元，原有的4G版本将维持之前的价格。



三星没有在Z Flip上有更多改变，也许是因为正在为Galaxy Fold 2的研发留出余地，这款设备据说很快就会亮相，三星的其他面向主流市场的设备也是如此，比如Note 20 Ultra和一款新的Galaxy Buds。

三星表示，将5G装入手机完全没有改变手机外部的样式，"神秘灰"和 "神秘青铜"这两种颜色将会出现，所谓"神秘"部分显然是指外部玻璃上的一种新的 "雾化"处理。

Galaxy Z Flip应该会在8月开始以运营商和解锁版本的形式出货，它将在美国的AT&T和T-Mobile上销售，三星也将在自己的网站、百思买和亚马逊网店上销售。

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