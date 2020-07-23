重磅！美听证会通过TikTok禁令，字节跳动或有大动作

据国外媒体报道，当地时间7月22日，美国参议院国土安全和政府事务委员会投票通过共和党参议员乔希·霍利提出的“禁止在政府设备上使用TikTok法案”，下一步将提交参议院全体投票。



美听证会通过TikTok禁令

在美听证会通过TikTok禁令之前，众议院已经以336票对71票通过该法案，禁止联邦雇员在政府设备上下载TikTok，该法案是《国防授权法》修正案的一部分，在通过众议院和参议院的投票之后，可能很快成为法律。

美听证会通过TikTok禁令之前，相关时间其实早就已经在网络上发酵。早在今年的7月8日，美国总统唐纳德·特朗普表示，他的政府正考虑在美国禁用短视频应用TikTok。美听证会通过TikTok禁令之后，距离特朗普全面封禁TikTok的目标似乎又近了一些。

对此，外交部发言人赵立坚表示，美方个别政客的言论完全是无中生有，恶意抹黑。中国政府一贯要求中国企业在依法合规的基础上开展对外经济合作，如果按照美方逻辑，美方众多社交媒体在全球拥有巨大的用户群体，对世界各国而言，这岂不是巨大的安全威胁？更应该受到国际社会的共同监管和评估。我们敦促美方一些人端正心态，摒弃偏见，不要以己度人，停止鼓吹动用国家机器打压中国企业，多做有利于促进中美经贸合作的事。

美听证会通过TikTok禁令之后，有消息人士透露，TikTok母公司字节跳动正研究战略替代方案，包括可能分拆Tiktok为美国公司。此前就有消息称，因TikTok在海外遭受审查，其母公司字节跳动考虑改变旗下短视频应用TikTok的公司架构。

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