中关村在线消息：据悉，在今天Herman Miller宣布与罗技公司合作制造的定制款Embody炫酷高端游戏椅亮相。



罗技联手Herman Miller打造定制款Embody炫酷游戏椅

一看便知这是一个高端的款式，它继承了Herman Miller华丽的、已有的Embody椅子的一切，包括它注重舒适性和支撑性，以及高昂的1495美元的价格。

Embody对原版做了一些改动，最明显的是改成了全黑的颜色，并加入了一些点缀的蓝色细节， 它的背垫中还加入了铜质泡棉，可让您在游戏时有更加凉爽的感受。

Embody的外观与其他游戏椅迥然不同，它在材料的使用上很简约，而且设计很低调，Herman Miller表示，在玩游戏的时候，它能让你坐姿下的生理结构发生很大的变化。

Embody引人注目的设计是由医生和博士们的意见形成的，该公司声称它可以帮助降低你坐着时的心率。

Embody周围有超过150个小支撑，显然可以让血液更容易流向通常在大多数椅子上被压迫的区域，比如你的臀部、下背部和你的腿，让用户从椅子上站起来的时候，不会感到疲劳。

Embody有几个讨巧的功能，他可开箱即坐非常便捷，椅子的右后方有一个可旋转的旋钮，可以调整背部支撑的角度，逆时针扭动会让它向后倾斜一些，有助于更好地支撑弯曲的背部，而顺时针扭动则会让背部变直，并略微向前倾斜，这可能会帮助一些想要在快节奏游戏中感觉更需要支撑的玩家。

Embody游戏椅的底部布满了支撑物，可以改善坐姿时的血液流动， 在椅子的左后侧，有一个四级调整倾斜度装置，在右扶手下面有一个旋钮，可以直接控制，在同一个旋钮上，中间有一个操纵杆，当你向任何方向推动椅子时，它所做的就是降低和提高椅子上的液压装置。

这把炫酷的椅子看上去好处多多，但可惜的是其高昂的价格却令多数玩家望而却步了。【7489250】



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