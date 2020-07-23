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    iPhone12部分型号电池容量泄露 5G版或推迟到11月发售

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：今日据悉，有新消息提供了iPhone 12更多规格和发布日期的新细节，据Macotakara的一份新报告显示，5G iPhone 12机型的发布时间可能会推迟到11月。

    iPhone12部分型号电池容量泄露 或推迟到11月发售

    iPhone12部分型号电池容量泄露 或推迟到11月发售
    iPhone12部分型号电池容量泄露 5G版或推迟到11月发售

    该报告引用了 "多家中国供应商"的说法，并称由于COVID-19的流行，iPhone 12可能会在10月下旬公布，而只支持LTE的iPhone 12将在10月中旬发布，兼容5G的iPhone 12机型将在11月发布。

    但是目前几乎没有其它消息来源印证苹果计划在今年发布只支持LTE的iPhone 12，知名苹果分析师郭明錤之前曾表示，今年的四款iPhone 12都将支持5G，包括支持5G的两个版本：sub-6 GHz 5G和mmWave 5G。

    另外今天日Twitter上发布的另一则单独的传言称，iPhone 12 Pro电池容量的情况已经明确，这则传言引用了来自韩国的SafetyKorea的设备参数，并表示其中一款iPhone 12机型将采用2775 mAh的额定电池容量。

    有关 iPhone 12 的更多消息，还请您继续关注我们的后续报道。【7489149】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iPhone12部分型号电池容量泄露 5G版或推迟到11月发售http://news.zol.com.cn/748/7489149.html

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