早报：Galaxy Z Flip 5G发布 RTX30系下月来了？

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看两条新硬件新闻。

三星发布Galaxy Z Flip 5G 售价12499元





三星正式发布新款折叠屏手机Galaxy Z Flip 5G，搭载最新的高通骁龙865+处理器，存储组合为8GB RAM+256GB ROM，屏幕则采用6.7英寸FHD+AMOLED无边框柔性显示屏以及1.1英寸Super AMOLED外显示屏。

三星Galaxy Z Flip 5G售价12499元，相较之前4G版本贵了500元，已经开启预售，将于8月7日陆续发货。

传RTX 30系8月发布 公版卡9月开卖





据外媒报道，RTX 30系显卡将于8月发布，并在当月上市Founders Edition版显卡，属于限量纪念版。而真正面向市场的公版卡会在9月推出，很有可能是9月17日。目前RTX 2080 Super、RTX 2080 Ti已经停产，即将全面迎接新王登基。

关于智慧屏，行业有话要说。



工信部即将公布《智慧屏行业白皮书》





工信部中国电子技术标准化研究院即将公布《智慧屏行业白皮书》，主要内容涉及智慧屏的演进变革、基础能力、智慧屏产品及生态带来的全新用户体验等，总结了产业和技术发展现状，以及智慧屏产业生态未来发展趋势。

据悉，该白皮书由工信部主导，华为、美的、四川长虹、华星光电、京东方、苏宁易购和海尔智家等多家公司参与编制。

特斯拉连续四个季度实现盈利，股价大涨。

特斯拉公布今年Q2财报 营收60.36亿美元





特斯拉公布了2020财年第二季度财报，财报显示，特斯拉Q2营收60.36亿美元，同比下降5%；净利润为1.29亿美元，相比去年同期的净亏损3.89亿美元实现扭亏为盈；归属于普通股股东的净利润1.04亿美元，相比去年同期的净亏损4.08亿美元，同样实现盈利。

Facebook终于低头改变政策了。

Facebook组建新团队解决算法的种族偏见问题





Facebook在这一轮的少数族裔民权运动中被骂得够呛，其中一个原因就是其算法存在问题。现在Facebook将组建一个包容性产品团队，负责解决美国黑人、西班牙裔和其他少数族裔用户受到算法影响的问题。

最后来看一条游戏方面的新闻。

来看士官长 今晚《光环：无限》将首次实机演示





微软今晚的Xbox发布会Xbox Games Showcase无疑引人注目，Xbox官方微博也放出了预告，确认发布会上《光环：无限》将进行首次演示，士官长也将登场。此次发布会将在B站Xbox官方频道同步直播，提供中文字幕。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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