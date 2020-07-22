雅迪宣布召回1.1万辆电动自行车：对，是你的雅迪

提起召回，可能大家首先想到的是汽车厂家，召回在汽车业界可以说是很常见的现象了，但是电动自行车召回您见过吗？据天津雅迪实业有限公司官方网站21日消息，因车辆脚踏设计瑕疵，雅迪召回1.1万辆电动自行车。对，没错，是雅迪，你的雅迪召回了。



雅迪宣布召回1.1万辆电动自行车

雅迪宣布召回1.1万辆电动自行车，官方公告如下：天津雅迪实业有限公司决定从即日起召回2019年2月至2020年6月期间制造的“雅迪牌TDT1126Z型”电动自行车，涉及数量为11273辆。库存产品不再出库，待消除缺陷后，方可再次进入销售环节。

据悉本次召回的TDT1126Z型电动自行车，是由于骑行脚踏与后座乘客的支撑脚踏之间存在10mm左右的不合理间隙，倒车时脚踏随动反转，可能存在夹伤后座乘客脚面的安全隐患。

对于召回范围内的电动自行车，天津雅迪实业有限公司将为客户提供免费的维修服务，以消除安全隐患。受影响范围的消费者应立即停止在后座搭载乘客。



涉及召回的雅迪牌TDT1126Z型

雅迪经销商将通过电话通知消费者加装后支撑脚踏可能引起夹伤的不合理危险，并通知消费者到就近门店进行免费维修（取消后座乘客的支撑脚踏板，更换为含后搁脚的平叉护板）。

其实产品出现设计缺陷或因为供应商配件质量问题而召回这些都可以理解，如何来客观的评价雅迪宣布召回1.1万辆电动自行车事件，其实从用户角度谁也不希望这样的事件发生，但是如果发生了厂家能够担负起自己的责任，这无疑也是值得称赞的事情。

尤其是在电动自行车这个行业中，可以说是鱼龙混杂比较混乱，因为门槛较低因此厂家的实力参差不齐。选择大一些的品牌虽然价格略高，但是质量上更有保证，而且一旦出现问题还能享受召回的服务，这钱其实花的并不冤枉，您说呢？



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雅迪宣布召回1.1万辆电动自行车

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