中关村在线消息：北京时间7月22日，近日爱立信官方网站正式宣布，日本运营商软银已经与他们进行深度合作。爱立信即将为软银的5G SA网络提供云原生5G核心网。爱立信的双模 5G 核心网为软银提供了为移动宽带用户、企业和行业合作伙伴开发新5G用例的能力。



爱立信官宣 已经成为日本软银5G核心网供应商

软银高级副总裁 Keiichi Makizono 表示，日本是一个领先的5G电信市场，他们希望与爱立信在日本打造一个创新的平台。未来，软银与爱立信将会保持长期的合作关系，并且将双方合作的平台打造成高质量和面向未来的平台，支持日本社会掀起新一轮的创新浪潮。

此前爱立信在官网发文表示，截至目前为止，爱立信在全球已经获得了91项5G商用合同，另外爱立信已经与45家运营商达成了5G商用合作，其中就包括中国移动。

目前，爱立信在18个国家和地区为32个已经正式运行的5G商用网络提供设备。爱立信总裁兼首席执行官鲍毅康（Borje Ekholm）曾经表示，他们手中的5G合同将会极大的影响第二季度的盈利能力。不过，这些盈利能力将不会分摊到全年。

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