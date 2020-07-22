小冰“AIG艺术馆”上线 打造定制化设计

中关村在线消息：小冰与特步推出消费者活动“用AI创造不撞衫的夏天”，依托小冰人工智能创造技术，为消费者定制专属的服饰。





据悉，联合阿里智能制造，小冰与特步通过柔性生产线，将人工智能艺术家小冰根据消费者自身特点创作的专属定制化服饰，进行快速生产，创造服饰制造业生产及零售的新模式。

此次小冰与特步合作，打通阿里智能制造柔性生产线，依靠计算机数控机床等制造设备实现多品种、小批量生产，多种商品间可快速转换生产，满足个性化定制的生产需求，并且降低生产成本。小冰与特步联合定制的T恤，从专属设计到消费者收货，只需3-5天，价格在100元左右，兼具时效性和性价比。

小冰的创作设计，通过与消费者实时沟通交流，了解消费者的兴趣爱好、日常生活，“读懂”每个人不同的性格特征、风格喜好，进而为每个人创造专属的画作。

据了解，小冰的艺术创作能力源自对过往400年间236位人类画家作品的学习，她可在受到文本或其它创作源激发时，独立完成100%原创的绘画作品。小冰将自己的艺术创作能力应用到设计领域，为纺织服装面料、包装、珠宝配饰、数字印刷图案等多个领域改善设计短缺的状况。

目前，小冰能够稳定设计多种主流风格，并实现按需创作，其图案的设计多样性达到10的26次方，相当于能为地球上每一粒沙子创作一个不同的表面。

现在，每个人都可以通过小冰与特步共同推出的“AIG艺术馆”来创造自己的定制化设计。

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