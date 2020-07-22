中关村在线消息：近日据悉，威刚公布了新一代移动硬盘SC685P，USB-C接口，重量只有iPhone 11的1/6，非常轻巧，只需20秒可传输10GB文件。











威刚公布移动固态硬盘SC685P 20秒可传输10G

SC685P采用了金属工艺打造，造型低调，质感大幅度提升，重量仅30g，与iPhone11相比重量仅为其1/6，厚度几乎与iPhone11持平，约 9.4mm，体积比信用卡更小，可收纳在口袋或包包夹层，可轻松携带并满足绝大多数人的使用需求。



SC685P最高读取速度为530MB/s，相比传统移动机械硬盘80MB/s速度，其传输速度更快，最高可达6.6 倍，以 10GB 4K 高画质影片的传输为例，只需 20 秒左右即可完成。

SC685P可支持手机、电脑主机、苹果笔记本、游戏主机等不同设备间的接入，可快速传输视频、游戏、照片、文件等资料，扩容移动设备存储空间，还可减少游戏主机的游戏加载时间。

SC685P出厂包装即附带有2条数据线，使SC685P可支持Type-C 接口设备，同时也可支持传统USB-A接口设备，无需额外购买数据传输线。

对于这款设备感兴趣的朋友，请关注我们的后续相关报道。【7488663】

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：威刚公布移动固态硬盘SC685P 20秒可传输10Ghttp://news.zol.com.cn/748/7488663.html