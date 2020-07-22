中关村在线消息：2020年第十八届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)将于7月31日至8月3日，在上海新国际博览中心举行。近日，盛趣游戏正式公布了此次参展ChinaJoy的主题：天生有趣。



盛趣游戏公布CJ参展主题：天生有趣

去年，盛趣游戏的参展主题定为“一YOUNG有趣”，主要展示的是盛趣游戏更换全新品牌后的年轻化和不变的热情。今年他们的主题是“天生有趣”，则是代表了盛趣游戏与生俱来的个性基因。

去年3月份，盛大游戏正式宣布，他们自2019年3月31日起统一使用“盛趣游戏”作为公司品牌，并将启用全新的LOGO。盛趣游戏未来将不止是一家游戏公司，更是一家科技公司。

盛趣游戏表示，新品牌名强调的是“趣”字，代表着公司为快乐而生、为美好生活而生的愿景。在世纪华通CEO、盛趣游戏董事长王佶看来，盛趣游戏将不再是一家单纯的游戏公司，而是一家深具价值的科技文化企业，未来将以科技为骨、文化为翼，用科技激活文化的精髓。盛趣游戏全新的品牌标识也与品牌名相呼应，体现出企业气质上的年轻化与科技感，象征着企业未来更加开放，拥有更广阔的发展空间。

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