国产电动汽车面临五大尴尬 480家车企终将消失剩零头

今年工信部预计电动汽车市场规模突破5000万辆。风口之下，去年我国注册新能源整车企业已达486家，合规车型近6000个。有人戏称电动汽车无非就是大号充电宝装上四个轮子，一窝蜂匆匆上马业态扭曲。据电脑、手机奢侈品成熟业态发展路径来看，不难预见486家车企最后拼杀会只能剩下其中零头，绝大多数新能源车企所面临的是足以致命的五大尴尬。



国产电动汽车面临五大尴尬

特斯拉三蹦子夾击尴尬

虽然我们车企多，品牌多，车型多，但电动汽车产业发展却并不顺。很多互联网造车企业对标特斯拉，有些传统车企则直接把汽油车的动力简改换个电池就售卖，真正意义上潜心正向开发民电动车企业少之又少。这就导致前有特斯拉压制，后有三蹦子阻截的尴尬境地。

如果用一句“高不成低不就”来形容曾经的国产电动汽车，似乎更为恰如其分。往高了走，达不到特斯拉的性能和产品力，或者品牌溢价力兜不住昂贵的成本；往低了走，它远远不如小城市满街跑的电动三蹦子来的实惠和方便。而这部分市场，其实才是真实用户所需。

特斯拉和三蹦子的魔幻共舞，其实揭示的便是国产电动汽车的绝命尴尬。

电动车再好不敢买的尴尬

如果不是因为摇号买不了汽油车，如果不是为了一个新能源的牌子，谁愿意花更多钱去买个体验更差的电动汽车。话音未落，那边传来一群特斯拉车主不忿的质疑声。特斯拉虽好，但国产Model 3补贴后售价超过27万元，它显然不符合大多数中国家庭的消费水平。

贵，可能是电动汽车首要的问题，尤其是特斯拉这样的洋品牌。要看性价比，还得看我们国货精品。只是相比传统燃油车，国产电动汽车性价比仍不高。加之人们对充电续航、充电桩配套的焦虑以及对旧车残值的担忧，致使国产电动车获得长足进步，仍令人望而却步。

被误解的电动汽车很尴尬

过去提起电动汽车发展，人们总是会提一句“弯道超车”。事实证明在这条赛道上并没有什么弯道，超车更是无从谈起。反而那些匆匆上马的不成熟产品，和远远滞后的周边配套服务，种种糟糕体验让人们开始质疑：电动汽车是否经济环保？它能否成为未来趋势？

其实从宏观上来看，我国发展电动汽车意义重大。首先，我国石油资源严重匮乏，锂矿等电池资源较为充裕，有助于摆脱石油依赖；其次，电动车确实更加经济环保，尽管我国火电达70%以上的发电量，但集中治理比分散排放更容易管控，且夜间波谷充电资源利用率更高。

当电动车遇上了智能汽车

在很多行业、产业专家学者的眼中，发展电动汽车是我国工业赶超世界先进水平的最后机遇。各国在电动汽车领域起步时间相近，何况在未来无人驾驶汽车的动力方面只需要一个动力那就是电动，已经回不到机械动力时代了。在电动汽车上的技术差距要比燃油车上小很多。以电动汽车为突破口，可一步将汽车工业产业提升现代工业自动化、智能化。

当智能汽车遇到5G和AI

电动汽车背后所承载的是智能汽车时代的历史性大机遇。以5G、AI、云、大数据为代表的前沿科技将全面灌注到电动汽车上，届时如全自动驾驶等科幻级应用将引爆汽车工业革命。将带动着与之相连的车联网云计算技术应用的嵌入汽车工业。

电动汽车是迈向智能汽车的第一部，也是极为关键的一步。

应对拥堵尴尬取代三蹦子

其实抛开国家发展战略这个大话题不谈，发展电动车更跟我们每个人息息相关。截至2020年6月全国汽车保有量达2.7亿辆，我们加速进入汽车时代，随之而来的便是十分严峻的交通现状。什么样的电动汽车才是中国百姓所需，这是一个值得思考和探讨的问题。

北上广深不能代表全国，更多的中小城市和乡镇因早期城市规划过于集中，市民驾车多以城区内短途为主，且交通严重拥堵和停车难的问题尤为凸显。传统燃油车在这样的应用场景下消耗极大且效率极低，小型低速电动汽车显然更为胜任，只是对应产品开发滞后。

三蹦子虽好但毕竟不合法不安全，小型电动车取代三蹦子将是国产电动车的发力点。

国产车企面临并购尴尬

世界上所有成功的商品都是几十个、上百个品牌竟争中取胜的，未来国产汽车在世界上最大市场竞争的结果也不例外。如今国产电动汽车产业现状，像极了《绝地求生》这款热门手游的规则。没有什么所谓的正义和邪恶的冲突，只是拼命活到最后就是“剩者为王”。

当潮水退去再经几轮洗牌，这486家新能源车企最终也只有三到四家才能存活于市场，大面积的汽车企业面临倒闭和被收购的尴尬。此番道理早已经在多个行业中得以应验，我国新型的电动汽车产业也只不过是一个新的轮回，当然也是毕竟的阶段。

补贴退潮后的尴尬

当活下去成为最大的诉求，那么车企就应该不只是要想自己去处的尴尬，更要认真去想一想用户真正需要的是什么了。事实上在经历了补贴退潮之后，符合用户所需的正向研发小型低速电动汽车越来越多了。续航400公里，售价7、8万元，造型新颖时尚，小巧好开好停，这样的电动车肯定大卖。

当初国产燃油车兴起时，奥拓QQ小型车满地跑；期待电动汽车时代也有这样性价比的电动车出现。

结束语：

肯定国产电动车面临的不上以上的尴尬，总之对电动汽车企业来说靠政策驱动躺赚红利的好日子早已不在，想要生存并打败特斯拉，需要的正是设计像电动三蹦子一样接地气的思路面对。当然，得要四轮还能上牌的。

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