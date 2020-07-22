首届ChinaJoy Plus玩法创新 在家也能体验CJ现场气氛

ChinaJoy历经十八年成熟发展，作为当今全球数字娱乐领域最具知名度与影响力的年度盛会之一，展会持续推动产业蓬勃发展。而随着5G、云游戏的出现，如何在新技术浪潮发展日新月异下，顺势而为、不断创新，也成为ChinaJoy组委会的一个重要课题。为了更好的助推数字娱乐产业发展，为全球数百家业界企业、以及全国广大玩家带来更多在展会现场之外的创新价值，首届ChinaJoy Plus，应运而生。



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ChinaJoy Plus，运用新技术、新玩法，让全国玩家（尤其是无法前来ChinaJoy展会现场的异地玩家）足不出户即可线上观展，并可亲身参与到线上活动中，在千里之外，跨越时空、同样尽享ChinaJoy所带来的的愉悦与魅力！从地域、到空间，从品牌价值、到商业价值，ChinaJoy这一全球知名展会品牌IP，在2020年全新升级，在新时代浪潮下，乘风破浪，迸发出强劲的品牌势能！

各家ChinaJoy参展企业，均可在ChinaJoy Plus平台，通过展商参展详情页，全面展现自身各项丰富内容。线上直播、重磅发布、制作人见面会、游戏宣发、周边衍生品或硬件外设展示、短视频、互动活动、线上抽奖、展台Coser、展台Showgirl等众多精彩内容，可倾情呈现给数亿线上观众与粉丝。页面精美的设计与布局、丰富的内容呈现、高自由度和灵活性的后台设置，让广大ChinaJoy参展企业大有可为！历届ChinaJoy，各家参展企业都会在展期四天安排丰富多彩的现场活动。而借助ChinaJoy Plus这一线上官方聚合平台，各家展商均可更好的与自身线下的展会现场活动紧密结合、联动，打通线上线下的边界，让数亿线上观众与数十万线下观众双线联动、共度狂欢！

首届 ChinaJoy Plus包含四大主题版块：头号玩咖、硬核极客、潮玩达人、次元人类，将精彩呈现直播+视频、电竞赛事、福利嘉年华、特色活动等丰富多彩的内容！而坐拥各大主流BTOC线上流量平台数亿用户流量，首届ChinaJoy Plus，将为ChinaJoy海内外数百家参展企业以及CP，带来全新的商业价值与营销价值！

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