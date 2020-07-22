中关村在线消息：据悉，美国专利和商标局周二授予苹果一项名为 "用于困难的生物识别认证案例的静脉匹配 "的专利中限制，苹果公司提出静脉可以作为一种识别器。



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苹果新专利可绘制用户人脸静脉图 以杜绝“双胞胎”漏洞

苹果希望通过利用驻扎在皮肤下的独特且难以复制的静脉模式，提高Face ID和其他基于视觉的生物识别系统安全性，杜绝所谓的"双胞胎问题"。



"双胞胎问题"是像Face ID这样的面部识别系统可以为那些看起来极其相似的人提供访问权限，比如双胞胎或家庭成员。

据了解，虽然面部特征很容易被复制，但静脉模式在个体之间差别很大，甚至是双胞胎当中差别也很大。

它们在皮下占据了三维空间，如果没有被试者的极度配合，或者没有医学上的侵入性操作，要创造一个考虑到静脉结构的假脸也是极其困难的。

苹果专利显示，该系统包括使用次表皮图像技术创建用户静脉的3D地图，例如相机中的红外传感器从照亮用户面部的红外照明器中捕捉到泛光和斑点图案。

其与目前Face ID的工作方式有些类似，即在用户的脸上以图案形式发出红外线，并由成像设备读取，但苹果的专利是专门检测血管而不是外表和其他生物识别方法一样，系统必须确定扫描的数据和之前拍摄的版本是否有足够接近的匹配度。

如匹配度足够接近，系统就会有效地确认用户已被授权，并授予访问权限。

苹果每周都会提交大量的专利申请，但并不是每一项专利都会最终应用到设计成熟的市售产品中。【7488594】

（文中图片来自互联网）

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