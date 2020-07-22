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    一加OnePlus Buds真无线耳机亮相 快速配对+续航30小时

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日据悉，一加首款真无线耳塞OnePlus Buds亮相，将进入美国等全球市场。

    一加OnePlus Buds真无线耳机亮相 快速配对+续航30小时
    一加OnePlus Buds真无线耳机亮相 快速配对+续航30小时

    该耳机采用了类似AirPods的柄状设计，配备一对13.4mm的动态驱动器，支持Bass Boost以及杜比Atmos,每个耳塞中都包含有3个麦克风，可以提供清晰的通话体验。

    该耳机还有一个触摸部件，可以用来控制媒体播放，启动谷歌助手等。

    该耳机还通过了IPX4认证，这预示着您可以在锻炼时佩戴它们，这款耳塞不包含主动降噪ANC，但它支持环境降噪。

    该耳机每个耳塞包裹一颗35mAh电池，一次充电可以带来大约7小时的电池续航，只需要搭配便携充电盒，其中包含的430mAh电池可以让耳塞的总电池寿命可延长至30小时。

    充电盒上有一个USB-C接口，可用于为耳塞快速充电，只要充电10分钟即可恢复正常使用。

    该耳机支持Google Android的快速配对特性，还有一个配套的OnePlus Buds应用，会显示有关耳塞的方便信息，包括电池寿命、自定义手势的能力、丢失时找到您的Buds等。

    对于游戏玩家而言，Buds还有一个 "Fnatic模式"，旨在减少延迟。

    该耳机将在美国售价79美元，印度售价49900卢比，欧洲售价89欧元，不过OnePlus没有透露Buds的具体供货时间。

    该耳机耳塞将有三种颜色：黑色、白色以及印度和欧洲市场独有的 "诺德蓝"颜色。【7488591】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/748/7488591.html report 1107 中关村在线消息：近日据悉，一加首款真无线耳塞OnePlus Buds亮相，将进入美国等全球市场。一加OnePlus Buds真无线耳机亮相 快速配对+续航30小时该耳机采用了类似AirPods的柄状设计，配备一对13.4mm的动态驱动器，支持Bass Boost以及杜比Atmos,每个耳塞中都包含有3个麦克...
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