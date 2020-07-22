微软预告Office未来用户体验界面 探索自适应命令

中关村在线消息：据悉，微软在今日预告旗下软件Office用户界面和设计的未来，其涉及到对传统功能区界面的一些重大变化。



微软预告Office未来用户体验界面

据了解，微软一直在利用其Fluent Design系统逐步改进Office，增加新的图标、暗色模式，并对功能区工具栏进行全面改革，使其更小、更容易使用，微软Office设计的下一阶段，将进一步专注于简单性。

微软将探索自适应命令，这让用户可以在屏幕周围将简化的工具栏移动到他们认为最有用的地 这种自适应的命令方式将使Office的功能区界面被一个工具栏所取代，这个工具栏可以取消对接，用上下文命令浮现附近你在文档中的操作。

Friedman表示，微软目前正在探索这种界面的工作方式，在今天预告的一些设计细节将在一两年内推出。

微软在Office 2007中引入了ribbon界面，现在该公司准备超越它，微软一直在移动和网络上逐步简化色带，但今天分享的新设计无疑是超越色带的一大步，微软简化的Office界面将更多的注意力放在了您正在创建的实际内容上。

应用程序的顶部有一个简单的应用程序图标，以表明你正在使用哪个Office应用程序，集中的搜索或命令栏占据了中心位置。

微软一直在强调Office中的这种搜索和命令栏界面，而这一功能也存在于Microsoft Teams中。

微软将进一步推进无缝跨服搜索，将相关信息直接带到用户指尖，通过为多种认知状态设计，整个微软365生态系统中的专注体验可以最大限度地减少外部干扰，减少自我干扰，并启动流程。

暂不清楚这些变化究竟何时会在Office应用、网络以及微软365的其他地方到来，其中一些变化将在一两年内推出，但其他的变化仍然是非常探索性的。

简化，更少的干扰，以及对移动和网络的关注，感觉就是微软新Office UI的发展方向。【7488590】

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