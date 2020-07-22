54位青年科学家、顶尖农人等齐聚中国云南，农业“人机”对战正式开赛

中关村在线消息：7月20日清晨，全国劳动模范纪荣喜早早起床，收拾行囊从江苏镇江赶往云南昆明。同他一起上飞机的，除了镇江市的几位草莓种植高手外，还有一大包农家肥和铲子等农具——这也是纪荣喜为参加第一届“多多农研科技大赛”决赛，特意准备的“秘方”，并且一下飞机就肩扛到了比赛基地中。

“其实就是普通的油渣，在底肥里添加了这个，种出来的草莓才更香甜。”纪荣喜说，江苏镇江有着三十多年的草莓种植历史，这次他专门组织了本地的种植高手，在云南基地参加“顶尖农人VS人工智能”的种植比赛。希望通过精细化管理和丰富农事经验，能够和“人工智能”一决高下，拿个好成绩为江苏争光。

就在7月22日，第一届“多多农研科技大赛”决赛在云南昆明正式启动，经过激烈角逐进入决赛的4支AI队伍，和来自中国草莓种植强县的4支顶尖农人队伍齐聚，54位选手将开展为期120余天的高原草莓“人机”种植竞赛，并以此为样本互相切磋，将“劳模经验”与“人工智能”相结合，探索出更加本土化的数字农业解决方案。

“这次比赛的初衷，在于探索将国际最前沿的数字农业科技做本地化应用，形成一套可复制、可推广的模式与经验，并在中国各大农业产区落地。”中国农业大学副校长龚元石说，数字农业、智慧农业是农业发展的必然之路，希望参赛选手能够为小农户对接新科技、走向大市场，探索出一条新道路。

120天竞赛，劳模与AI同台探索

自第一届“多多农研科技大赛”启动招募开始，共吸引了全球超过17支AI队伍，超过108人参与报名。经过激烈的初赛答辩及评审，最终共有AiCU、智多莓、NJAI.莓、CyberFarmer.HortiGraph四支AI队伍进入决赛。

与他们一起较量的，还有4组来自中国草莓种植大县的全国劳动模范、人大代表等顶尖农人高手：纪荣喜劳模工作队、圣野浆果富民队、艳九天巾帼队、神农小队。

7月20日，位于国家高原云果产业园的大赛基地中，各比赛队伍成员已早早抵达，与来自赛事支持单位云南农业科学院的草莓专家阮继伟博士一起，准备决赛前的草莓苗定植等工作。





▲艳九天巾帼队的孙郁晴，正在比赛基地中准备草莓定植用的基质、肥料等物资。摄影/穆功。

来自艳九天巾帼队的孙郁晴，生于1996年，是一名“莓二代”，刚刚拿到美国东北大学研究生奖学金。但在云南的比赛温棚中，她和其他队员一起，在忙着准备基质、肥料，将云南省农业科学院育苗基地提供的几百株“章姬”草莓苗，定植到种植槽中。

从安徽农大植保专业交换到美国科罗拉多州州立大学学习两年后，孙郁晴更倾向于继续学习农业经济学和计算机。她认为，未来一定要把农业和AI结合起来，至少要先全面数据化。

在旁边温棚准备的两位队长，全国劳模纪荣喜、辽宁省第十三届人大代表马廷东，也过来帮忙。他们和艳九天巾帼队的队长、“草莓皇后”沈海燕一样，对于90后的新农人充满期待，“大学生念书多懂技术，还能脚踏实地干活，搞农业还是有希望的。”

马廷东牵头的圣野浆果富民队中，也有两位年轻的农人马东妮、杨远杰。马东妮出生于1994年，毕业于东北农业大学园艺学专业，并从事生物改良土壤方向的创业。90后的杨远杰，大学毕业后一头扎进了草莓种植领域，目前在东港草莓种植和育苗方向已经扎根了7年。

对于农人队伍中的90后们，马廷东希望，通过高规格比赛，能够历练更多年轻的草莓种植农人，帮助整个草莓产业更快速的发展，提高竞争力。





▲艳九天巾帼队、纪荣喜劳模工作队、圣野浆果富民队等顶尖农人队伍在比赛基地内。摄影/穆功。



60后与90后两代农人，通过“多多农研科技大赛”凝聚在了一起，而他们与AI队伍，也存在着诸多理念相通之处。

“在实际农业生产中，只要帮助农民解决一些实际的小问题，对于品质和产量就会有很大提升。”智多莓队队长、建智科技首席专家程飚说，他们队伍的成员们曾在怒江大峡谷等“三区三州”地区，给村民提供草莓种植的科技支撑。





▲决赛开始前，来自智多莓队的选手正在调试数据接口。摄影/穆功。

这支来自云南本土的技术强队，分别由中科院自动化所、昆明农科院、云南农业工程研究设计院的专家和工程师们组成。在这次比赛中，他们计划将近红外光谱分析技术应用在草莓生长上，这项技术此前被公安、化工领域成熟应用，常见于毒品、化工品的无损检测。

程飚介绍，原理在于将光谱变化同植株生长、病虫害对应，并通过15项环境参数、7项作物参数，建立起一套草莓PCSE生长模型，并由AI自动作出种植策略判断。

“用算法训练机器的同时，也希望可以训练农人，让其灵活掌握应用这套技术，让农民变成技术工人，能够对草莓生长节点和模型对应，进而提升整个云南草莓的商品化率和附加值。”程飚说。

对于AI组的整体策略，顶尖农人们则有不一样的看法。

“就目前技术水准来看，人工智能大规模取代农民尚需时间。”马廷东说，人可以根据不同环境立马调整，机器未必，数据积累需要更长时间，并且智慧农业及设施农业的投资回报率并不高。他判断，AI是农业的未来趋势，但还需要很远的路要走。





▲比赛基地内，纪荣喜在为草莓定植做前期准备工作。摄影/穆功。

纪荣喜则认为，农业生产中的人工智能应用是必然趋势。他在镇江的实验大棚里，也加装了补光、补温、温湿度传感器，以及水肥一体化设备。“我60岁可能就不种草莓了，将来谁来种？怎么种？这是个亟待解决的问题，如果人工智能能学习到几十年的种植经验，那是最好不过。”

帮农民“种得好”，更要“卖得好”

这次决赛中，各支队伍种出的草莓，将经历严格的评估：产量及品质、投入产出比、算法及种植策略的先进性等。

“多多农研科技大赛”组委会负责人兰克介绍，其中的关键，在于利用能源及农资最少，种出草莓品质产品最优。这也给AI队伍提出了考验。





▲云南省农业科学院的专家团队为此次比赛准备的“章姬”草莓幼苗。摄影/穆功。

NJAI.莓队长、南京农业大学教授倪军认为，利用多样性传感器及作物生长感知技术，可以有效减少化肥、农药用量，提升产量和品质。此前其团队已在大田粮食作物生产中的氮肥管理领域有成功经验。

“采用新技术的种植策略，肥料利用率可达到50%以上。”倪军表示，经过实地测算，亩省水70%、省肥50%左右，相当于每亩地节约了350元，而且还能省下400元的劳动成本。

来自AiCU的队员、荷兰瓦赫宁根大学博士生闵钱希曦是云南人，她希望和队伍成员一起，探索将最前沿的技术在家乡落地。

她认为，下一代温室智能控制的模式，将会是基于感知—传输—思考的决策模式，通过双层算法单元让AI提供更优的解决办法，“人类的知识和经验，可以和AI共存，并且用更简单、更可持续方法为每个人提供优质美味的蔬果”。





▲CyberFarmer.HortiGraph的队员林森（左一）、杨浩（左二）、王英利（左三），正在与大赛技术专家沟通调试环境控制设施。摄影/穆功。

CyberFarmer.HortiGraph队伍的代表林森有着同样的观点。他们在决赛中，将采用基于知识图谱的温室智慧管控决策方法。简单来说，就是输出一套草莓种植决策模型，并根据草莓生长参数和环境参数的反馈，训练AI进行自动控制。

“当前的人工智能，是大数据和深度学习为代表的弱人工智能，更高级形式则是碳智能和人机混合智能。”林森说，顶尖农人们所担心的“人被机器取代”问题，并不存在。未来人和AI一定是协同发展、人机共生的关系。

如何让人工智能、机器人学习到顶尖农人们的种植经验，进而优化生产管理过程，也是科学家们在这次决赛中关心的问题。

中国农业大学信息与电气工程学院教授、国际信息处理联合会（IFIP）农业先进信息处理专委会主席李道亮表示，世界各国农业就业人口呈下降趋势，中国最为明显。同时，农业劳动力老龄化问题愈发突出、劳动力在农产品成本比重日趋提高，“未来30年中，农业劳动力将越来越短缺，无人农场等技术突破至关重要”。

这些全球青年科学家及国内顶尖农人的众多策略和思考，对于主办方拼多多来说，也是一次深远的探索。

拼多多副总裁陈秋说，拼多多从成立之初，就不断努力让农产品通过“拼”模式大规模上行，而在农产品“卖得好”基础上，平台还希望帮助农民更加“种得好”。这次比赛，对于拼多多来说仅仅是一个起点，希望全世界的好手们，能够将新一代人工智能技术与农事生产结合，为中国众多的农产品产业带和小农户，提供一种更低成本、易于操作的数字农业生产管理方法。

“前端技术进步的一小步，可能会解决小农经营主体的众多难题，并带来更加稳定的农产品供应链。”陈秋表示，拼多多将持续加大在农业领域的资金和技术投入，让农户有利益、有钱赚，用科技给农产品生产者带来真金白银的提升。

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