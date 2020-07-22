中关村在线消息：近日据悉，德国科技媒体 WinFuture.de 分享了 Galaxy Note 20 Ultra 的更多详细规格，称在欧洲市场的售价将会超过 1000 欧元约 8050.7 元。



GalaxyNote20Ultra更多信息：配大猩猩7玻璃+SPen延迟仅9ms

据最新信息了解，Galaxy Note 20 Ultra 所搭载的 S Pen 手写笔将会采用改进后的“Real Feel”技术，最大的特点就是将延迟降低到 9 毫秒，提供类似于纸张的书写体验。

Galaxy Note 20 Ultra 还深入整合了诸多微软服务，包括对 Xbox Game Pass 和 Project xCloud 项目的优化，该手机还能在云端运行超过 90 款游戏，可称为“便携式游戏机”。

Galaxy Note 20 Ultra 配备了改进版的 1.08 亿像素的主摄，并大幅提高了对焦功能，不仅提供双像素自动对焦，也集成了一个基于激光的自动对焦系统，以及5倍光学变焦，前置 1000 万像素摄像头也有双像素自动对焦功能。

Galaxy Note 20 Ultra 机身正面装备了 6.9 英寸屏幕，确认支持 120Hz 的刷新率，能够根据您的工作、游戏进行动态调节，该机是首款搭载康宁大猩猩 7 玻璃的手机。

Galaxy Note 20 Ultra 配备了 4500 mAh 容量电池，能够在 30 分钟内将电量充至 50%，该机还装备了 wireless Dex、双卡双待、5G 和 WiFi 6。【7488548】

（文中图片来自互联网）

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