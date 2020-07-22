Chinajoy 2020如期举办：疫情反而成为这场娱乐盛宴的助推剂

中国国际数码互动娱乐展览会（简称ChinaJoy）是玩家们非常熟悉和期待的年度数字娱乐盛典，其影响力享誉全球。目前官方已经确定Chinajoy 2020将于7月31日至8月3日，在上海新国际博览中心如期举办，“科技·引领数字娱乐新浪潮”成为今年的盛会主题。





Chinajoy 2020如期举办

一场席卷全球的新冠疫情让很多著名的产业盛会延期或取消，Chinajoy 2020的如期举办让很多玩家感觉欣喜若狂。不得不说在后疫情时代，Chinajoy 2020仍旧将会受到疫情的影响，只是这种影响将不再是负面效应，反而将成为这场娱乐盛宴的助推剂。

口红效应已凸显

因受疫情影响，很多企业暂时处于停滞状态，尤其是今年的2-4月份之间，整体的经济发展必然会受到严重影响。文旅展会等需要人群密集的行业，无疑更是雪上加霜。然而古语有云，塞翁失马焉知非福，后疫情时代的反而带来了更大的发展潜力和机遇。

近年来经济发展放缓，叠加疫情的影响，令很多行业出现了较大幅度的负增长。而在数字娱乐产业，“口红效应”的释放反而愈加明显。人们宅在家中无法出门消费旅游，企业暂时停工影响了人们的收入，因此人们更加青睐更具性价比的线上游戏和娱乐方式。

回顾疫情肆虐的这几个月当中，街上曾经空空荡荡，曾经热闹的商圈也变得人迹罕至。反而云办公大受追捧，《魔兽世界怀旧服》等在线游戏却出现了漫长的排队情况，直播等创新的数字娱乐方式也成为更多人的选择，云端和互联网加速对各行各业催生裂变。

疫情就是一把双刃剑，让人们有失有得。

报复式需求爆发

在经历过长达数月的“宅家”之后，人们对于出行有着强烈报复式需求，这种报复性的需求将会因为后疫情时代的到来，逐渐呈现爆发的趋势。不得不说，原本历年就在7月底和8月初举办的Chinajoy十分幸运，不仅躲过了疫情，而且刚好赶在报复式需求爆发的突破口。

虽然没人能够说清这场疫情到底什么时候才能彻底结束，但是通过目前的种种现状来看，疫情变得可管可控已经成为现实。尤其是在经历了全国大范围复工的考验之后，况且距离7月31日至8月3日期间仍旧有比较长的缓冲期，因此整体上看疫情的负面影响基本消退。

然而上海各界领导以及Chinajoy组委会对疫情防控仍旧格外重视，做好科学化、精细化、系统化、智能化的疫情防控工作，让每位参展来宾和企业全程感受柔性保障和细致管理，成为这届Chinajoy 2020一大看点，也成为今年Chinajoy 2020的最大挑战。

Chinajoy 2020能够顺利举办，对于推进后疫情时代的数字娱乐产业发展意义非凡。

商家的必争之地

受到疫情影响的不仅仅是文旅集会等产业，因为民众的需求被极大地遏制，因此各行各业都面临着已经严峻的生死挑战。Chinajoy 2020不仅是游戏商的天下，同时也是服务商、硬件商、运营商展示的舞台，Chinajoy 2020这一战役对于各领域商家无疑极为关键。

因此可以预见的是，各个领域的商家在经历过数月的蛰伏之后，必然会拿出最重磅级的产品和服务进行集中展示，从而博得更多的玩家关注和消费者的垂青。如果不是因为疫情的影响，或许商家之间的竞争也不会如此激烈，这届Chinajoy反而变得更加值得期待。

为了让更多人体验到现场的盛况，本届Chinajoy 2020更是首次实现线上线下双翼齐飞，首届“ChinaJoy Plus”云展同期推出。5G游戏终端、云游戏、潮流玩具展、上海电竞周等创新的概念和活动将会悉数上线，让这届Chinajoy 2020变得更加精彩异常。

疫情在为传统的、落后的产业敲响的丧钟同事，也在为那些创新的、前沿、符合趋势和潮流的技术和产品将会获得更大的发展与机遇。而这一切的悄然巨变，都将在这届Chinajoy 2020上激情上演，Chinajoy 2020你值得关注！

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