早报：一加Nord正式发布 锐龙4000G系列来了

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看两条新硬件发布的新闻。

一加Nord正式发布 面向中端市场





在一加AR发布会上，一加正式发布了面向中端市场的新机一加Nord，该机采用高通骁龙765G处理器，内存最高支持12GB+256GB，售价379英镑起。

一加Nord采用6.44英寸FHD+AMOLED显示器，支持90Hz刷新率，拍照方面则是4800万后置四摄+3200万前置双摄的设计。

锐龙4000G APU正式发布 首发面向商用市场





AMD在昨晚正式发布了面向消费级市场的锐龙4000G、速龙3000G系列，和面向商用市场的锐龙PRO 4000G、速龙PRO 3000G系列，全新APU均基于7nm Zen2架构。

此次AMD采取的是锐龙PRO系列首发的策略，全力支持商用市场。此前有说法称，华为的台式电脑产品就将搭载锐龙PRO 4000G。

AMD有新作了，Nvidia也有新的传闻。



传RTX 3080较RTX 2080 Ti提升20%





据外媒报道，下一代N卡RTX 3080采用的是和RTX 2080 Ti相同的核心数量，为4352 CUDA核心，但采用了GDDR6X显存，加上全新的安培架构，RTX 3080的性能相比RTX 2080 Ti将有20%的提升。

职场社交巨头的员工这下要考虑自己的职场问题了。

Linked in宣布全球裁员6%约960人





职场社交巨头Linked in近日宣布了全球裁员计划，将有约6%的员工被裁撤，涉及全球销售和人才引进部门共960个工作岗位。Linked in CEO在公开信中表示，公司在新冠肺炎疫情中受到重挫。据悉，Linked in将提供至少10周的遣散费，以及6到12个月的健康保险。

下面来看一条科学界的新闻。

今年的诺贝尔奖颁奖晚宴确认取消





诺贝尔基金会CEO Lars Heikensten确认，今年的诺贝尔奖将于10月照常公布，但12月的颁奖典礼尚未确定最终形式，至少在斯德哥尔摩市政厅进行的传统晚宴已经决定取消了，而在音乐厅举行的音乐会则可能通过直播的形式无观众演出。

最后来看一条游戏方面的新闻。

国产游戏《中国式家长》从Steam国区下架





知名国产游戏《中国式家长》发布公告，表示将从Steam国区下架，原因是“由于游戏优化和调整”，但此次下架只涉及国区商店，这就耐人寻味了。开发团队也提醒玩家，已经购买了游戏的玩家可以正常游戏，且会继续提供更新。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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