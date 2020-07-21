高德地图发布二季度交通报告：全国十大最堵三甲医院榜单出炉

中关村在线消息：近日，高德地图联合国家信息中心大数据发展部、清华大学戴姆勒可持续交通联合研究中心等权威机构共同发布《2020第二季度中国主要城市交通分析报告》(简称《报告》)。报告针对医院这一城市出行的强吸引点，其周边交通拥堵、停车难、行车难的痛点，首次发布“全国十大最堵医院”榜单，排名前三位的医院分别为河南省人民医院、天津医科大学总医院和北京大学第三医院，同时高德地图推出交通“评诊治”配套咨询解决方案，力求解决这一痛点。

高德地图交通大数据显示，全国十大周边道路最堵医院所在城市多为北方城市，全天拥堵延时指数均大于2，持续处于严重拥堵状态，且高峰期排队时长多数超过20分钟。榜单前五名分别是：郑州河南省人民医院，天津医科大学总医院、北京大学第三医院、上海复旦大学附属华山医院、济南山东大学齐鲁医院，高峰期排队时长均在16分钟以上。其中天津医科大学总医院高峰期排队等待时间达36.7分钟，成为榜单TOP10中排队等待时间最长的医院，其次是北京大学第三医院，排队等待时长为33.8分钟。





针对强吸引点导致的周边拥堵，停车难等问题，高德地图也推出了一体化解决方案。以北京儿童医院为例，2020年1月13日至1月17日期间，北京儿童医院周边道路全天拥堵延时指数高达2.99；同时全天一半以上时间处于高延时拥堵状态，从早7时至晚22时全天约15小时处于严重拥堵，行车困难。其医院周边南礼士路（南向北）最为拥堵，高峰拥堵延时指数高达4.38，高峰期车速仅为8km/h。





分析北京市儿童医院停车排队情况可以发现，南礼士路和月坛南街为主要排队停车路线。数据显示，受周边道路拥堵影响，全天最长排队等待约需30分钟，上午9时至12时，高峰期时段平均停车等待延误约15分钟。





当北京儿童医院周边拥堵延时指数达到1.53时，交通排队状况达过饱和状态。目前，高德交通已经提供了基于出行难、停车难和排队过饱和状态下的一系列解决方案，缓解城市强吸引点的交通拥堵问题，该“治堵”方案目前正在各地逐步落地。随着交通拥堵场景的发展复杂化，精细化“治堵”将成为城市交通管理的新趋势。高德交通大数据提供的城市交通管理政策、措施实施和改善评价等，将为城市交通精准化综合施策提供“评诊治” 一体化的解决方案，助力城市交管部门解决各类“治堵”难题。

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