中关村在线消息：近日据悉，丹麦高端音频设备公司 Bang＆Olufsen，刚官宣了与瑞士运动鞋品牌 On Running 跨界联手推出的限量版 E8 Sport 真无线耳机。







B&O联手On Running公布E8 Sport限量版真无线耳机

B&O 的 Christoffer Poulsen 表示，其很高兴与 On Running 联手为运动爱好者打造这项终极音频体验，作为首款专用型运动耳机，考虑到佩戴者对于防水等个性化需求，可在跑步和锻炼时带来很不错的舒适体验。



Beoplay E8 Sport On Edition 是 E8 Sport 真无线耳机的衍生版本，支持蓝牙 5.1 和 AAC 和 AptX 硬解码。

该耳机还符合 IP57 防水特性，可在一米深的水中浸泡长达 30 分钟，单次充电可实现长达 7 小时续航在中等音量情况下，加上便携式充电收纳盒则是 30 小时。

该耳机耳塞内置了 5.7mm 的驱动单元，频响范围 20Hz ~ 20kHz ，灵敏度 107 dB，阻抗 16Ω ，外壳上支持触控操作，可用于接听电话、激活穿透模式、以及播放 / 暂停。

该耳机随机附送了四组耳塞配件：三对硅胶 + 一对泡棉，如需更高阶的 EQ 调节，可移步至 B&O 配套的移动 App 中选择五种预设或自定义配置。

eoplay E8 Sport On Edition 真无线耳机目前已上市，感兴趣的朋友可掏出350美元约合 2454RMB来感受一下。【7487897】

（文中图片来自互联网）

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