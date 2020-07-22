十年之前，人们或许无法想象手机游戏可以取代端游成为整个中国游戏市场最大的一块蛋糕。时间向前推进五年，人们也无法想象智能手机上高竞技性的游戏会直接催生一个新的手机种类的崛起。没错，这里我们提到的正是游戏手机。



游戏手机市场持续升温 ChinaJoy2020仍将带来惊喜

游戏手机的出现在中国最直接的原因就是MOBA类和“吃鸡”游戏的风靡。普通智能手机已经无法满足人们对于游戏操作舒适度的要求，于是超高性能并更加符合人体工学设计的游戏手机应运而生。

从过去两年开始，许多智能手机公司开始参展全国最大的数码互动娱乐展ChinaJoy。到了今年的ChinaJoy上，或许我们将看到更多的游戏手机。下面，就让我们来为大家盘点一下能在ChinaJoy2020上可能体验到的游戏手机吧。

华硕ROG游戏手机3

华硕的ROG游戏手机3可能是距离ChinaJoy2020最近的一款新机。从现在各方消息来看，这款游戏手机即将在下个月正式公开，极有可能第一次线下展示就是在ChinaJoy2020上。





本周一的时候，华硕ROG游戏手机3已经通过了Wi-Fi联盟的认证，在GeekBench跑分库上线，并且已经现身工信部网站可以说发布是箭在弦上了。

从现有消息来看，华硕ROG游戏手机3在全面屏方案采用了上下对称的设计，没有采用异形屏。这款手机将推出8GB和12GB两个内存版本。该机搭载骁龙865处理器，运行Android10系统。至于其他的更多消息，恐怕还需要留待本月正式发布时才能揭晓。

腾讯黑鯊游戏手机3系列

腾讯黑鯊游戏手机3系列已经在今年3月正式公开，手机发布后就获得了广泛的赞誉。在有了腾讯和5G加持之后，黑鯊游戏手机在性能和游戏层面得到了双保险。当然，小米肯定不会错过ChinaJoy这样的机会来推广自家的拳头产品。于是，我们在ChinaJoy2020上也势必会见到这款手机。





黑鲨游戏手机3Pro势必是小米宣传的重点。这款手机加入了物理游戏按键，包括1.5mm按键行程，100万按键寿命，30万提升寿命，自由上下独立控制，零延迟和零误触，支持按键自动锁定和掉落回收。此外，Pro版本还支持游戏语音控制，并支持为KingGlory和PeaceElite等流行游戏设置语言命令，并可以空中完成游戏操作。

黑鲨游戏手机3Pro手机使用更大的7.1英寸2K显示屏，刷新率达到了90Hz，搭载骁龙865处理器，采用了LPDDR5+USF3.0+TurboWrite高性能存储系统。该机支持270Hz触摸采样率和3.0的屏幕压力。BlackShark 3Pro手机具有更大的5000mAh电池，支持65W快速充电，并且可以在38分钟内充满电。该机还使用正输出对称立体声双1217超级线性扬声器等。售价方面，黑鲨游戏手机3Pro的8+256GB版本售价为4699元；12+256GB版本售价为4999元。

iQOO3 Pro 5G版

今年2月份的时候，iQOO正式发布了iQOO3 5G版。短短不到半年的时间，他们就将推出后继机型iQOO3 Pro 5G版。和前代产品相同的是，iQOO3 Pro 5G版定位同样是电竞手机。





从现有消息来看，iQOO3 Pro配备了一块90Hz的6.56英寸OLED屏，这块全高清的显示屏将提供180Hz的触摸采样率，并且支持屏内指纹。该机搭载骁龙865Plus 芯片，LPDDR5和UFS3.1 存储。屏幕上的打孔内置了1600万像素的自拍相机，该设备的背面则采用主摄为4800万像素的后置三摄像头。至于更多的消息，还需要留待后续iQOO正式发布揭晓。

结语

上面三款就是今年ChinaJoy2020极有可能参展的三款游戏手机。除此之外，联想的拯救者游戏手机和红魔5G游戏手机等游戏手机也极有可能参展。毫无疑问，游戏手机将会在本届ChinaJoy上大放异彩。

（本文图片来自互联网）

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