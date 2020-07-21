大名鼎鼎的支付宝终于要上市了，严格上来说是支付宝的母公司，蚂蚁集团近日宣布启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。根据业内多家权威机构分析，蚂蚁集团目标估值2000亿美元，约合1.4万亿人民币。



支付宝母公司蚂蚁集团上市 沪港同步登陆估值1.4万亿

提起支付宝的母公司，可能大家更熟悉的名字是蚂蚁金服。就在启动上市前一个月，蚂蚁换掉已沿用6年之久的“蚂蚁金服”简称，并将工商注册名变更为“蚂蚁科技集团股份有限公司”，去掉了原注册名中的“浙江”，以“科技”替代“小微金融服务”。

马云曾说，“如果银行不改变，我们就改变银行。”蚂蚁推出的余额宝、花呗、相互宝、蚂蚁森林等产品均有亿级用户。

在金融业务布局中，蚂蚁手握最多、最全的金融牌照，主要有支付牌照、网络小贷、银行、保险、券商、基金、金融资产交易所等。这也使得蚂蚁更多被看做一家金融控股公司，在2018年5月传出的五家金融控股监管试点名单中，“蚂蚁金服”赫然在列。

两地交易所第一时间对此表示欢迎。

上交所表示，欢迎蚂蚁集团申报科创板。这展现了科创板作为中国科创企业“首选上市地”的市场吸引力和国际竞争力。作为中国资本市场服务国家创新驱动战略和优质科创企业的主市场，科创板经过一年多的实践，支持科创企业发展壮大的集聚引领效应不断增强。目前科创板已迎来逾130家科创企业，总市值超过2.4万亿元。上交所将坚守科创板定位，继续支持更多优质企业申报科创板，做优做大科创板，推动中国经济高质量发展。

香港交易所集团行政总裁李小加表示：“我们很高兴蚂蚁集团今天宣布了将在香港和上海进行首次公开招股的计划。蚂蚁集团选择在香港交易所申请上市，再次肯定了香港作为全球领先新股集资市场的地位。我们将继续敞开怀抱，欢迎全球创新和领先的公司来香港上市。”

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