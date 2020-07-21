近日，中科院合肥物质科学研究院所属某研究单元90多人集体离职时间持续发酵。中科院合肥研究所集体离职更是引起广泛关注，成为热点关注话题。根据中国科学院官网发布消息，透露中科院党组已经向合肥研究院派出专项工作组。



中科院合肥研究所集体离职 国务院专项工作组介入调查

中科院合肥研究所集体离职，国务院专项工作组介入调查，这究竟是怎么回事呢？

根据公告内容来看，中科院合肥物质科学研究院所属某研究单元90多人集体离职相关信息引发各界关切。中科院党组7月17日研究决定成立专项工作组，工作组于7月19日已抵达中科院合肥物质科学研究院开展调查工作。

根据相关报道称，中科院合肥研究所集体离职的原因跟待遇并无直接关联。有核安全所的工作人员透露，这90多名科研人员确实是被挖走的，但都是自愿离职，相关手续也已经办理完毕，属于正常人员流动，媒体报道存在部分夸大事实，“事实胜于雄辩”。



中科院合肥研究所集体离职 国务院专项工作组介入调查

中科院合肥核安全所坐落在安徽省合肥市科学岛上，是面向核安全与先进核技术相关领域开展基础性、前瞻性、战略性研究的创新型研究所，目标是建成具有国际先进水平的核安全技术基础研究基地、核能安全专业创新型高端人才培养中心、核电站及其它核设施安全技术综合支持平台及第三方评价机构。



该所取得了一批具有世界领先水平的原创性科技成果，获国家自然科学奖二等奖、国家科技进步奖一等奖、国家能源科技进步奖一等奖、中国产学研合作创新成果奖一等奖、安徽省重大科技成就奖等20余项省部级以上科技奖励，获欧洲聚变核能创新奖和美国核学会杰出成就奖、国际聚变核技术杰出贡献奖等国际奖励。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：中科院合肥研究所集体离职 国务院专项工作组介入调查http://news.zol.com.cn/748/7487863.html