中关村在线消息：近日据韩媒The Elec的消息，传说中的Galaxy S20 粉丝版将于在 10 月在韩国上市发售，并预测在 2020 年底前出货量超过 500 万台。



三星Galaxy S20粉丝版预测将在10月发售

Galaxy S20 粉丝版的零售价格为 90 万韩元约合 5244.3 元RMB，比 Galaxy S10 Lite 高出 100 美元。

还有韩媒称，Galaxy S20 粉丝版在相机规模上不会有较大规模的改进，机身背面会采用三摄解决方案，配备 1200 万像素主传感器、1200 万像素超广角镜头和 800 万像素长焦镜头。

Galaxy S20 粉丝版还配备 3 倍光学变焦，前置摄像头和前代类似，为 3200 万像素打孔摄像头。

Galaxy S20 粉丝版可能比 Galaxy S10 Lite 的性价比更高，有传言称该款手机将采用与 Galaxy S20 系列相同的骁龙 865 芯片组。

Galaxy S20 粉丝版除了搭载相同的芯片组外，还将配备 120Hz Infinity-O 显示屏和 IP68 防尘、防水功能。【7487748】

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